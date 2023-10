Hightech machinefabrikanten, met ASML als boegbeeld, blijven steevast innoveren. Als gevolg daarvan schurken de chipresoluties inmiddels tegen de fysieke grenzen aan en komen ook op het gebied van reinheid de limieten in zicht. Innovar behoort met zijn Grade 1-cleanroomfaciliteiten mondiaal tot het handjevol bedrijven dat deze hoge reinheidsklasse als cleaning service provider aanbiedt. De vraag blijft echter maar stijgen, zodat het Eindhovense bedrijf in amper twaalf jaar tijd groeide van 3 naar 65 medewerkers. En de rek is er nog niet uit.

Cleaning service provider Innovar ziet nichemarkt hard groeien

Hans Cools is vanaf de start in 2011 betrokken bij Innovar Cleaning Control, dat samen met IPS Technology en Varekamp Project Services onderdeel is van Meilink. Als manager operations is hij eindverantwoordelijk voor alles wat er in het bedrijf gebeurt. Vanwege de grote vraag naar hoge reinheidsgraden wordt er voor een klantenbestand van zo’n tweehonderd bedrijven gewerkt in twee shifts. ‘Aan werk geen gebrek, maar de lat komt wel steeds hoger te liggen’, benadrukt Cools. ‘Veel van onze klanten leveren onderdelen aan de semiconductor-, medische of optische industrie en al die onderdelen hebben gemeen dat ze extreem schoon moeten zijn alvorens ze in een machine of apparaat kunnen worden gemonteerd.’

‘Het zal in de toekomst nog beter moeten’

‘Vooral de halfgeleiderindustrie dicteert op dit moment de reinheidseisen. Die worden steeds strenger, wat uiteraard te maken heeft met de nog steeds toenemende resoluties en nauwkeurigheden. We lopen nu al tegen fysieke grenzen aan en het zal een leuke uitdaging worden als het op een gegeven moment nóg schoner moet dan Grade 1, wat momenteel de hoogste standaard is.’

Zelf doen of uitbesteden

Bij kleine tot middelgrote fabrikanten kom je nog wel Grade 3- of 4-cleanrooms tegen en bij grote bedrijven Grade 2, maar Grade 1 blijkt toch een heel ander verhaal. ‘De investeringen daarin zijn hoger en zowel technologisch als qua procedures worden er extreem hoge eisen gesteld’, zegt Cools daarover. ‘Onze wasstraat eist bijvoorbeeld ongekend zuiver water en daarvoor is een dure installatie nodig. Verspaners investeren liever in bewerkingscentra en tooling. Ze kopen op het gebied van reiniging bij ons flexibiliteit en professionalisme in.’

Grade 3 en 4 naar Schijndel

De vestiging in Eindhoven zit qua capaciteit tegen het plafond, zodat Innovar momenteel een vestiging in Schijndel optuigt voor Grade 3- en 4-reiniging. Grade 1 en 2 blijft in Eindhoven. ‘Zonder nieuwe vestiging komt onze groei in gevaar’, benadrukt Cools. ‘En omdat we in Schijndel niet de hoge Grade 1- en 2-reinigingen gaan uitvoeren, is de doorvoersnelheid daar hoger zodat we meer werk aankunnen en verdere groei kunnen realiseren. In Eindhoven gaan we ons verder specialiseren.’ Cools denkt dat Innovar qua reinigingstechnologie nog wel iets verder kan gaan dan Grade 1. ‘Dat is een kwestie van de procesbeheersing aanscherpen. De bottleneck wordt dan echter hoe je die hogere reinheidsgraad meet. Bij Grade 1 praten we nu immers al over het verwijderen van minuscule deeltjes vanaf 0,5 micrometer. We gaan er echter van uit dat dit in de toekomst nog beter zal moeten.’ Want tegen 2030 zullen er tegen de 1 biljoen transistoren op een chip zitten. ‘Dat is vele malen meer dan nu en betekent uiteraard dat de omgeving in de chipmachine ook schoner moet zijn dan nu.’

Traceability

Een andere uitdaging, los van het reinigen en verpakken zelf, is hoe je de traceability regelt. Het is immers niet mogelijk een barcodesticker op een product te plakken. ‘Alle machines en reinigingslijnen staan in ons ERP-systeem en die machines koppelen we aan een bepaalde werkorder’, aldus Cools. ‘Bij elke opdracht horen bepaalde machine-settings. Deze linken we aan een fysieke productstroom, waarbij machine en werkorder dezelfde barcode hebben. Op die manier weten we welke producten wanneer op welke machines zijn gereinigd. Dit proces willen we overigens zo papierloos mogelijk maken, waarvoor speciale functies in onze ERP-software zijn geïmplementeerd.’

Knowhow als USP

Het reinigen van hightechonderdelen vereist veel productkennis. Als een aanvraag voor het reinigen van een specifiek onderdeel voor het eerst bij Innovar binnenkomt, wordt gevraagd om daar zo gedetailleerd mogelijke technische productdocumentatie bij te leveren. Ook zal nauwkeurig moeten worden opgegeven welke reinheidsgraad wordt geëist.

‘Eerst gaan onze experts nauwgezet de producttekeningen analyseren’, zegt Cools over de werkprocedure. ‘Belangrijk is daarbij om te letten op de aanwezigheid van blinde kanaaltjes, scherpe hoeken, diepe sleuven of gaten met schroefdraad waarin zich vuil kan nestelen.’ Ook hangt het ervan af van welke (verspanende) machine(s) het product afkomstig is. ‘Bij veel verspanende bewerkingen wordt de bewerkingszone tijdens het verspanen – draaien, frezen, boren, slijpen, honen – gekoeld of gesmeerd met een metaalbewerkingsvloeistof. Afhankelijk van de soort bewerking is dat meestal een vettige emulsie.’

‘Verontreinigingen zullen er eerst goed van afgespoeld moeten worden in een van onze wasstraten’, stelt Cools. ‘Op basis van de analyse beslissen we of we dat doen met water, met solvent-based vloeistoffen of eerst met water en dan met solvent-based. Vervolgens wordt het onderdeel gespoeld, gedroogd en zo nodig worden eventuele in hoekjes of kiertjes achtergebleven (vloei)stoffen uitgestookt.’ Door middel van een restgasanalyse (RGA) kan Innovar dan controleren of het onderdeel zuiver genoeg is.

Speciale houder

‘Er zijn ook onderdelen die heel erg schoon in een machine gemonteerd moeten worden en eigenlijk nooit met de handen aangeraakt mogen worden’, zegt Cools tot slot. ‘Daarvoor gebruiken we specifiek voor dat onderdeel geproduceerde houders waarin het onderdeel al voor de reinigingsfase wordt geplaatst, zodat je het daarna niet meer hoeft aan te raken. De houder blijft gedurende het totale reinigingstraject om het product zitten en gaat ook mee de verpakking in.’

Tot slot van elke reinigingsprocedure volgt het verzendklaar maken, wat uiteraard ook zeer zorgvuldig moet gebeuren. ‘Daarvoor gebruiken we een speciale tweelaagsverpakking, waarna het product in een doos of krat wordt geplaatst voor veilig transport naar de klant. Nadat deze de brandschone componenten in de assemblage-cleanroom heeft uitgepakt, kunnen ze die direct in de machine monteren.’