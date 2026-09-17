Groeiende productievolumes vragen bij Scholten Panelen niet alleen om meer capaciteit, maar ook om slimmere processen. De Apeldoornse bouwer van schakelkasten en besturingspanelen legde daarom een deel van zijn voorraadbeheer bij Van Egmond Groep neer. Met Vendor Managed Inventory (VMI), data-analyse en verdere digitalisering willen de bedrijven materiaalbeschikbaarheid verhogen en medewerkers ontlasten.

Scholten Panelen ontwerpt en bouwt elektrotechnische schakelkasten, besturingspanelen en verdeelinrichtingen voor onder meer offshore, energie, infrastructuur, staal en chemie. De onderneming groeide de afgelopen jaren stevig. Die groei maakte het noodzakelijk om ook de interne processen opnieuw tegen het licht te houden.

Een van de aandachtspunten was het magazijn. Samen met Van Egmond Groep werd de voorraad opgeschoond en opnieuw ingericht en vervolgens een VMI-systeem ingevoerd.

Leverancier neemt voorraadbeheer over

Bij Vendor Managed Inventory neemt de leverancier de verantwoordelijkheid voor het beheren en aanvullen van een afgesproken deel van de voorraad bij de klant. Scholten Panelen werkt daarbij met een two-bin-systeem. Zodra een voorraadbak leeg is, wordt deze gescand en aangevuld. Medewerkers hoeven daardoor niet telkens afzonderlijke bestellingen te plaatsen.

Voor hoofd inkoop Martijn Alting draait het vooral om beschikbaarheid en efficiency. ‘Om zo efficiënt mogelijk te werken moet misgrijpen zoveel mogelijk worden voorkomen. Bovendien willen monteurs graag doen waar ze goed in zijn en zich dus zo min mogelijk bezighouden met de voorraden.’

De voorraad wordt wekelijks aangevuld. Lege bakken worden daarbij direct meegenomen. Volgens Alting zorgt de aanpak niet alleen voor minder misgrijpen, maar ook voor minder administratief werk, minder verpakkingsafval en een overzichtelijker magazijn.

Voorraad sturen met data

De volgende stap is het steeds slimmer inzetten van data. Door verbruiksgegevens te analyseren, wordt zichtbaar welke componenten structureel veel worden gebruikt en welke nauwelijks nog nodig zijn. Daarmee kunnen voorraadniveaus worden aangepast aan het daadwerkelijke verbruik en wordt voorkomen dat schaarse magazijnruimte wordt ingenomen door incourante materialen.

Dat maakt VMI meer dan alleen een logistieke oplossing. De beschikbare data bieden beide bedrijven mogelijkheden om het voorraadproces voortdurend bij te sturen.

Meer uitbesteden om op kernactiviteiten te focussen

De samenwerking past volgens directeur/eigenaar Frans Kuijpers van Scholten Panelen in een bredere verandering binnen zijn onderneming. Waar het bedrijf voorheen veel activiteiten zelf uitvoerde, kiest het er nu bewuster voor om gespecialiseerde partners in te schakelen.

‘Vroeger deden we alles zelf. Nu maken we gebruik van goede partners zoals Van Egmond Groep. Dat geeft ons rust en ruimte om bezig te zijn met onze eigen core business.’

Scholten Panelen en Van Egmond Groep kijken inmiddels naar verdere optimalisatie van de materiaalstroom. Mogelijkheden zijn onder andere kitleveringen, elektronische gegevensuitwisseling via EDI en verdere gezamenlijke voorraadoplossingen.

Daarmee verschuift de relatie tussen leverancier en klant: van het leveren van componenten naar het gezamenlijk organiseren en verbeteren van een deel van het productieproces.