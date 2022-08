Schneider scoort wederom hoog in Supply Chain Global Top 25 ondanks ‘zeer verstorende omstandigheden’

Schneider Electric, wereldwijd marktleider in energiemanagement en -automatisering, staat op de eerste plaats in de Gartner Supply Chain Top 25: Europe Top 15. Het is het derde opeenvolgende jaar dat Schneider Electric deze plek heeft. Deze nieuwste erkenning volgt op de aankondiging van vorige maand dat het bedrijf de tweede plaats had behaald in de wereldwijde ranglijst van Gartner. Het toont de beste praktijken van Europa’s Top 15 supply chains voor 2022 in combinatie met The Gartner Supply Chain Global Top 25 for 2022.

“We vinden deze nieuwste erkenning van Gartner en onze collega’s bijzonder betekenisvol gezien de zeer verstorende omstandigheden waarmee supply chains het afgelopen jaar te maken hadden,” aldus Stéphane Poittevin, Senior Vice President Global Supply Chain Europe, Schneider Electric. “Onze betrokkenheid bij onze klanten en de planeet dwingt ons om te blijven investeren in onze supply chain voor meer veerkracht en duurzaamheid.”

Duurzaamheid eerste pijler supply chain strategie

Duurzaamheid is de kern van Schneiders doel en missie, en de eerste pijler in de supply chain-strategie, STRIVE (Sustainable, Trusted, Resilient, Intelligent, Velocity and Efficiency). Het bedrijf bevindt zich nu in het tweede jaar van zijn duurzaamheidsstrategie en heeft zijn transformatie versneld voor de meest flexibele, innovatieve, planeet- en klantgerichte supply chain.

Eerder dit jaar werd Schneider door Gartner erkend in de Power of the Profession™ Supply Chain Awards voor zijn Adaptive Machine Learning Driver ‘Self-Healing’ Supply Chain in de categorie Process or Technology Innovation of the Year. Het Schneider-platform optimaliseert prestatiegerelateerde parameters zoals de hoeveelheid veiligheidsvoorraad, minimale bestelhoeveelheden en doorlooptijden op realtime basis door middel van machine learning. Dit resulteerde in besparingen van meer dan 100 miljoen euro.