Schneider Nederland en robotica-specialist Automotion intensiveren samenwerking

Het bestaande partnership tussen Schneider Electric Nederland en Automotion NV – expert in High-Performance Motion & Robotics – wordt geïntensiveerd. Deze investering is onderdeel van de groeistrategie van Schneider Electric, waarbij wordt ingezet op het uitbreiden van kennis en het sneller naar de markt brengen van hoogwaardige robotsystemen met Remote Management-softwareoplossingen. Hiermee bieden Schneider Electric en Automation NV een toegevoegde waarde voor zowel machinebouwers als eindgebruikers.

Na een periode van 2 jaar met focus op marktontwikkeling en -verkenning, bleek de behoefte aan Remote Management-oplossingen groot. Deze behoefte wordt nu omgezet in realiteit. De meerwaarde van de oplossingen die Schneider Electric kan bieden, dankzij de kennis van Automotion, sluit aan bij de wensen van machinebouwers.

De digitaliseringsgolf en applicatie-uitdagingen waar machinebouwers mee te maken hebben, heeft geleid tot een investering in een versterkte lokale organisatie. Binnen deze organisatie kunnen Schneider Electric en Automotion NV machinebouwers in co-creatietrajecten beter ondersteunen met een optimale mix van applicatiekennis, kennis van de lokale markten en de lokale beschikbaarheid van expertise.

Een speciale focus binnen deze samenwerking is de Lexium MC12 multi-carrier. Dit recent gelanceerde innovatieve producttransportsysteem vindt zijn toepassing in de markt waarin Automotion van toegevoegde waarde is. Machinebouwers zoeken bij de High-Performance Motion & Robotics-applicaties namelijk een combinatie van uitstekende hardware en goede softwareoplossingen.