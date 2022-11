Schneider Electric, wereldleider in de digitale transformatie van energiebeheer en industriële automatisering, en SAP, een van ‘s werelds grootste producenten van software voor het beheer van bedrijfsprocessen, hebben vandaag aangekondigd dat ze een samenwerkingsovereenkomst hebben ondertekend om samen te werken aan IT/OT-integratietoepassingen. Schneider Electric en SAP zijn van plan mogelijkheden te verkennen om industriële innovatie en digitale transformatie te bevorderen, open standaarden te stimuleren en een nauwe integratie van IT- en OT-technologie te bevorderen ten behoeve van industriële klanten.

De bedrijven zijn van plan scenario’s te valideren met hun complementaire aanbod om eenvoudige en naadloze integratie te bieden aan gezamenlijke industriële klanten. De bedrijven zijn ook van plan om toekomstige samenwerking op het gebied van duurzaamheid en energiebeheer aan te pakken.

Open standaarden

“Onze samenwerking met Schneider Electric toont de bredere steun van SAP voor het Industry 4.0-ecosysteem”, aldus Peter Maier, President, Industries & Customer Advisory, SAP. “Onze bedrijven zitten op één lijn wat betreft het belang van samenwerking, innovatie en open standaarden, waardoor geïntegreerde informatie- en operationele technologieoplossingen eenvoudig te gebruiken zijn voor onze gezamenlijke klanten.”

De bedrijven zijn van plan mogelijkheden te verkennen om klanten waarde te leveren via vooraf geconfigureerde en geteste end-to-end oplossingen om de kosten van implementatie en exploitatie van bedrijfskritische bedrijfsprocessen te verlagen. De eerste scenario’s zullen zijn:

Vereenvoudigde OT/IT-integratie op de werkvloer op basis van gemeenschappelijke standaarden, onboarding en lifecycle management van assets als digital twins. End-to-end, intelligent asset en field service management met behulp van virtuele en augmented reality-technologieën.

Datagestuurd beslissen

“Veel van onze klanten zijn op zoek naar eenvoudigere manieren om geavanceerde technologie te integreren”, zegt Bruno Zerbib, EVP, Chief Platform and Technology Officer, Schneider Electric. “Met SAP willen we de uitdagingen van de markt aanpakken met innovatieve digitale oplossingen om deze klanten te helpen de voordelen van Industrie 4.0 te benutten. Door te zorgen voor end-to-end OT/IT-connectiviteit kunnen bijvoorbeeld datagestuurde beslissingen worden genomen en prestatiestrategieën worden verbeterd. Oplossingen die automatisch onderhouds- of serviceorders in SAP-applicaties activeren, kunnen zorgen voor optimaal onderhoud van bedrijfsmiddelen. Augmented reality kan gebruikers de juiste informatie geven om de tijd te verkorten en de nauwkeurigheid van root cause analysis te vergroten.”