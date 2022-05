Schneider Electric opent duurzaam, slim en gezond flagshipkantoor in Hoofddorp

Schneider Electric, een marktleider in de digitale transformatie van energiemanagement en automatisering, heeft op donderdag 12 mei het Nederlandse hoofdkantoor in Hoofddorp na een grondige verbouwing officieel heropend. Dankzij de innovatieve en duurzame aanpassingen is dit één van de wereldwijde flagshipkantoren van Schneider Electric geworden.

Schneider Electric heeft het afgelopen jaar gewerkt aan een vernieuwd hoofdkantoor in Nederland dat bijdraagt aan de ambitieuze wereldwijde en lokale duurzaamheidstargets van het bedrijf. Bovendien integreert Schneider Electric veel van zijn eigen technologieën die zorgen voor een meer gezonde, efficiënte en flexibele werkomgeving: van datagedreven oplossingen tot energiemonitoring en van building management systems tot security-oplossingen.

Duurzaam, slim en gezond

De verbouwing is niet alleen tot stand gekomen met partners zoals Equans en vastgoedspecialist CBRE, maar ook door een groep medewerkers die heeft meegedacht over de nieuwe functie van het kantoor. Debby Slofstra, Country President Schneider Electric Nederland: “Ik ben enorm trots op de verbouwing van ons kantoor. We hebben heel bewust onze medewerkers betrokken bij dit proces. Op technologisch gebied is namelijk alles mogelijk, maar we willen technologie die ook écht werkt voor mensen en die goed aansluit bij de werkprocessen. Het resultaat is een kantoor dat niet alleen duurzaam en slim is, maar ook gezond voor medewerkers en op maat gemaakt voor de nieuwe manier van werken.”

Enkele highlights van het kantoor:

• Verhoogde duurzaamheid door een lagere CO2-uitstoot dankzij slimmer gebruik van natuurlijke hulpbronnen, een gasloos kantoor, slimmer omgaan met werkruimte, elektrisch rijden en minder woon-werkverkeer.

• Gezondere werkomgeving door gebruik van gebouwsensoren op onder meer het gebied van bezetting en luchtkwaliteit, maar ook door een duurzame en gezonde catering.

• Meer flexibiliteit door het gebruik van specifieke werkzones ingericht op verschillende werkprocessen: van dynamische werkplekken tot een rustige of juist een stiltezone.