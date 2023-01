Schneider Electric, leider in de digitale transformatie van energiebeheer en industriële automatisering, kondigt de succesvolle integratie aan van de EcoStruxure™ Automation Expert (EAE)-oplossing met Royal HaskoningDHV Nereda® Process Control Software voor duurzame en kostenefficiënte technologie voor afvalwaterzuivering.

Eerder dit jaar benoemde Royal HaskoningDHV Schneider Electric als wereldwijde voorkeursleverancier voor haar Nereda-oplossing voor afvalwaterzuivering. Als resultaat van die samenwerking is deze nieuwe generatie technologie ontworpen om duurzaamheid, veerkracht en procesefficiëntie in zuiveringsinstallaties te verbeteren door middel van volledig levenscyclusbeheer, naadloze integratie met informatietechnologie en operationele technologiediensten, en verbeterde systeemdiagnostiek voor automatiseringssystemen. Een cloud-ready, cyberveilige, flexibele en schaalbare architectuur zorgt voor kostenbesparingen door de voetafdruk te verkleinen met vereenvoudigde maar robuuste architecturen. Ook is er sprake van emissiereductie en is het toekomstbestendig met Artificial Intelligence en Machine Learning-mogelijkheden voor voortdurende verbetering.

De geïntegreerde oplossing is gebaseerd op de IEC61499-norm voor interoperabiliteit en is met succes getest en gevalideerd via het strenge certificeringsproces van Royal HaskoningDHV. Ontwikkelaars, operators en systeemintegratoren kunnen alle aspecten van het waterbehandelingsproces verbeteren, van ontwerp en bouw tot exploitatie en onderhoud.

De voordelen zijn duidelijk:

Zuiveringsinstallaties kunnen tot 50% verbetering van de technische inzet realiseren

30% optimalisatie op inbedrijfstelling

10% besparing op geoptimaliseerde, robuuste architecturen

“We hebben het onze missie gemaakt om voorop te lopen in de volgende generatie duurzaamheid en digitale transformatie in water. We zijn daarbij voortdurend op zoek naar samenwerking met innovatieve en complementaire partners”, aldus Alain Dedieu, President Water en Afvalwater bij Schneider Electric. “Met Royal HaskoningDHV kunnen we een toekomstbestendige, digitale oplossing voor afvalwaterbehandeling leveren die toegang biedt tot procesbesturingen van de volgende generatie. Hiermee combineren we het beste van onze automatiseringstechnologieën met het transformatieve Nereda-platform van Royal HaskoningDHV.”

“Door gebruik te maken van EcoStruxure Automation Expert zal de tijd die besteed wordt aan het integreren en testen van besturingssoftware voor Nereda-installaties aanzienlijk verminderen”, aldus Jelle Langedijk, Process Engineer bij Royal HaskoningDHV. “De gestandaardiseerde toepassing maakt het eenvoudig om problemen op te lossen en processen aan te passen aan klantspecifieke configuraties. De gebruiksvriendelijke Schneider Electric Human-Machine Interface (HMI) is uiteindelijk een robuuste oplossing voor industriële toepassingen.”

EcoStruxure™ Automation Expert stelt de operators van Nereda’s fabrieken in staat om IT/OT-convergentie te benutten, het bereik van monitoringsopties uit te breiden en uiteindelijk ongeplande downtime te verminderen door eenvoudigere en snellere probleemoplossing.

“Voor het eerst kunnen deskundigen op het gebied van IT en OT precies hetzelfde cyber-fysieke systeem zien, maar vanuit hun eigen verschillende gezichtspunten”, aldus Harry Forbes, industrieanalist bij ARC Advisory, in het analistenrapport The Road to Universal Automation. “Dit is mogelijk omdat het productiesysteem (in de OT-visie) in kaart is gebracht op een set gestandaardiseerde IT-middelen. Zodra dit is bereikt, kunnen de IT- en OT-disciplines op een geheel nieuw en hoger niveau samenwerken en kunnen de geavanceerde softwaretools en technologieën van IT op alle punten van het productieproces effectief worden ingezet.”

“Het belangrijkste voordeel van dit veel hogere niveau van IT/OT-convergentie zou minder ongeplande stilstand moeten zijn, die de industrie volgens ARC nu jaarlijks ongeveer 100 miljard dollar kost. Momenteel ligt de verantwoordelijkheid voor de bewaking en diagnose van de productie-automatiseringssystemen volledig bij het OT-personeel. In de toekomst kan het werk worden gedeeld. IT-deskundigen zullen de systeembronnen (computers, netwerken, opslag, enz.) beschikbaar stellen, bewaken en beheren, terwijl productiedeskundigen de daadwerkelijke productieactiviteiten zullen beheren en optimaliseren.”

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met RoyalHaskoningDHV en met Schneider Electric of een bezoek brengen aan de beurs Aqua Nederland te Gorinchem op 21, 22 en 23 maart 2023, waar beide bedrijven aanwezig zijn.