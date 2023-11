“We moeten leren van de vakmensen op de werkvloer wat voor hen belangrijk is in hun werk, en wat zij anders zouden willen zien.”, vertelt Professor Abbink. “Ons team van onderzoekers heeft verschillende achtergronden waarmee we proberen elkaars blinde vlekken bloot te leggen, zodat we samen meer leren dan ieder apart. Dat is essentieel om verschillende oplossingsrichtingen te kunnen verkennen met en voor de vakmensen: technisch, sociaal of organisatorisch.”

In de komende maanden gaan vijf onderzoekers begeleid door Professor David Abbink (hoogleraar mens-robot interactie en directeur FRAIM ) onderzoek doen in de bagagehallen. Samen met bagagemedewerkers gaan zij de toekomst van dit werk vormgeven. Want ook bij het toepassen van digitale innovatie draait de toekomst van werk nog steeds om de balans tussen mens en machine. De medewerkers van de bagagehallen hebben dus een essentiële rol: de inzichten, wensen en ervaringen van deze experts hebben een grote invloed.

Harm Josephi, Vice President Baggage Services bij KLM: “Wereldwijd lopen KLM en Schiphol al lange tijd voorop als het gaat om het verminderen van de fysieke belasting bij het afhandelen van bagage. Maar het kan altijd beter. Door samen te werken met Schiphol en TU Delft zetten we nieuwe stappen in het fysiek minder zwaar maken van werk in bagagegebieden. Deze samenwerking zal bijdragen aan verbeteringen die uiteindelijk op luchthavens overal ter wereld kunnen worden ingevoerd. Daar mogen we trots op zijn in Nederland.”

“Uiterlijk in april 2024 heeft iedere werkplek in de bagagehallen een goed werkende tilhulp die door iedere medewerker wordt gebruikt. Tegelijkertijd werken we voor de periode daarna aan een volgende stap: het automatiseren van het fysieke werk, waarin de expertise van medewerkers nodig blijft, maar anders wordt. We geven de toekomst van werk vorm en hoe daarin de rol van mensen verandert.

Het onderzoek gaat ons helpen om dat vorm te geven samen met medewerkers.” Aldus Dennis van Kleef, verantwoordelijk voor bagage bij Royal Schiphol Group.

Brede invalshoeken onderzoekers

FRAIM brengt onderzoekers samen van verschillende universiteiten met diverse achtergronden in design, psychologie, organisatieveranderkunde, robotica en logistiek. Met deze brede invalshoek kunnen ze de impact van technische innovaties vroegtijdig inschatten, versneld door innovatie expertise van TU Delft’s fieldlab RoboHouse. Het feit dat dit onderzoek niet gebeurt in een lab, maar juist in de bagagehallen met de mensen die er werken, zorgt voor een cruciale samenwerking tussen bagagemedewerkers en onderzoekers, en daarmee realistische, bruikbare uitkomsten. Schiphol, KLM en TU Delft geloven dat deze aanpak het resultaat verder brengt.

Het onderzoek is geslaagd als een nieuwe manier van werken samen met medewerkers in de bagagehallen wordt uitgewerkt. De samenwerking wordt bij succes een lange termijn partnerschap om de baanbrekende manier van werken te realiseren.

Dit onderzoek van de TU Delft is kernonderdeel van het plan dat alle partijen in de bagageafhandeling op Schiphol presenteerden om het werk in de bagagehallen lichter te maken. Die acties zetten de partijen door. Met de kennis en resultaten uit het onderzoek worden de toekomstige verbouwingen van de bestaande bagagehallen uitgewerkt.