Voor veel toeleveranciers is groei een dilemma: meer klantvraag vraagt vaak om meer mensen, terwijl forcasts wisselen, pieken en dalen elkaar snel opvolgen en ervaren vakmensen schaars zijn.

Wie alleen op capaciteit stuurt, loopt achter de feiten aan. Nijdra, system supplier met machinefabrieken en assemblageafdeling, koos een andere weg: digitalisering en machinedata inzetten om sneller te reageren op de klantvraag, zonder dat daar evenredig meer personeel voor nodig is.

Aan het roer van die omslag staan Dennis van Dijk, general manager van Nijdra, en Koen Zuidema, changemanager binnen Nijdra Group. Van Dijk brengt de klantvraag en forecasts in; Zuidema verbindt processen, systemen en machines.

Van papier naar realtime inzicht

Onder regie van Zuidema verdwenen de papieren informatiedragers en kwam er een app die realtime laat zien wat er in de machinefabriek gebeurt. ‘We kunnen in de machines kijken wat er loopt, wat de cyclustijd is en wat de effectiviteit van de machine is’, legt hij uit. Productietijden worden daardoor niet langer alleen vooraf ingeschat, maar gebaseerd op actuele gegevens. Zo kan Nijdra preciezer calculeren en klanten actief helpen hun kostprijs te verlagen.

‘Digitalisering maakt het gesprek met de klant scherper, sneller en op feiten gebaseerd’

Ook het gereedschapsbeheer wordt verder gedigitaliseerd. Via bijvoorbeeld een matrixkast met QR-code of RFID moet straks direct duidelijk zijn welk gereedschap waar is en bij welke klus hoort. Het doel blijft hetzelfde: data soepel tussen afdelingen laten stromen, zodat van werkvoorbereiding tot de machinefabriek en assemblage bekend is wat de klanteisen zijn. Dat voorkomt vragen en fouten, waarborgt de kwaliteit en maakt het werk prettiger.

Van Dijk benadrukt dat technologie daarbij nooit een doel op zich is. ‘Het draagt eraan bij dat we niet afhankelijk zijn van groei of krimp bij klanten’, zegt hij. Schaalbaarheid, weerbaarheid en wendbaarheid, dat is waar het echt om gaat.

Van weerstand naar eye-opener

Die omslag ging niet vanzelf. Van Dijk, die samen met zijn vrouw Saskia van Dijk – Nije en zwager Jeroen Nije leiding geeft aan het familiebedrijf, herinnert zich de eerste reacties op AI binnen Nijdra goed. ‘Eerst gingen intern de hakken in het zand’, vertelt hij. Er was scepsis, vooral de angst dat technologie werk zou afpakken in plaats van verlichten. Om dat om te buigen, moesten er ambassadeurs komen: mensen die vroeg meededen en bleven communiceren dat AI geen banen kost, maar een extra paar handen biedt bij zwaar of repetitief werk.

Het eerste project op de engineeringafdeling veranderde de sfeer. Een AI-engineer liet zien hoe AI in enkele seconden tekeningen kon structureren en de juiste volgorde in een Bill of Materials kon bepalen, een taak die een medewerker soms tot een week kostte. ‘Iedereen keek elkaar aan’, herinnert Zuidema zich. De scepsis maakte plaats voor enthousiasme: afdelingen wilden al snel als eerste aan de beurt komen.

Nijdra werkt bewust binnen duidelijke kaders, met beveiligde omgevingen en geanonimiseerde datasets. De invoering verloopt stap voor stap: eerst business intelligence, daarna machinelearning voor onder meer de voorcalculatie van onderdelen die Nijdra zelf wil produceren. Op basis van materiaal, afmetingen en de beschikbare machine kan het bedrijf de productietijd vooraf nauwkeurig voorspellen.

Meetbaar resultaat op de werkvloer

Samen met de firma Bossard richtte Nijdra een assemblagewerkplek in met digitale instructies en een rotation tower. Deze hardware biedt het juiste onderdeel aan en controleert bijvoorbeeld het aantal moertjes en de kracht waarmee ze worden vastgedraaid. Elke handeling wordt geregistreerd, wat vooral voor track-and-trace en medische toepassingen belangrijk is.

De eerste resultaten waren verrassend goed: ‘Tot nu toe nul fouten, en 8,2 procent sneller produceren op dat werkstation’, vertelt Zuidema. De dataset is nog niet groot en de leercurve moet nog goed op gang komen, maar het potentieel is duidelijk zichtbaar. Van Dijk hoopt op een verdere verbetering naar zo’n 10 procent. Voor de meest ervaren monteurs kan het gestandaardiseerde proces soms als beperkend worden ervaren, erkent Zuidema, maar voor nieuwe medewerkers of onvoorspelbare klussen biedt de begeleide werktafel juist houvast en voorspelbaarheid.

Eén bron van waarheid

Onder dit alles ligt een bredere ambitie: alle bedrijfsdata clusteren rond het ERP-systeem, als één centrale bron van waarheid. Nijdra’s ERP-systeem gaat binnenkort naar de cloud en wordt zo ingericht dat het kan koppelen met uiteenlopende applicaties, tot en met revisiebeheer en indented BOM’s aan toe. Ook wordt gekeken naar smart connected supplier network, waarmee e-mailcorrespondentie wordt bespaard en orders automatisch en realtime met klanten en leveranciers kunnen worden uitgewisseld.

Van Dijk benadrukt wel dat dit soort automatisering niet los staat van goede afspraken. In contracten met klanten staan spelregels over forecasts en de periodes waarin daarin nog geschoven mag worden. Digitalisering vervangt dus niet het gesprek met de klant, maar maakt dat gesprek scherper, sneller en op feiten gebaseerd.