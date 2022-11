Scantinel Photonics, een startup die volgende generatie LiDAR-oplossingen ontwikkelt voor mobility en industriële toepassingen, heeft een uitgebreide Series A investering van 10 miljoen euro binnengehaald. De investeringsronde kreeg de steun van PhotonDelta en de huidige investeerders Scania Growth Capital en ZEISS Ventures.

Scantinel gaat de financiering gebruiken om het klantportfolio voor zijn Frequency Modulated Continuous Wave (FMCW) LiDAR-apparaten op te starten.

LiDAR is nauwkeuriger en preciezer in het detecteren en het in kaart brengen van objecten dan andere oplossingen zoals radar en RGB-camera’s. Het is ook ongevoeliger voor interferentie. Dit maakt het ideaal voor toepassingen rond autonoom rijden en in de logistiek, zoals voor transportbanden en autonome kranen. LiDAR-apparaten waren voorheen echter te groot, te duur of te moeilijk te produceren om een praktisch alternatief te zijn.

Door gebruik te maken van fotonische chips (*), die licht in plaats van elektronen gebruiken om informatie in microchips over te brengen, heeft Scantinel zijn baanbrekende FMCW LiDAR-oplossing ontwikkeld. Deze biedt de kracht, betaalbaarheid en schaalbaarheid van massaproductie om LiDAR breed toe te passen in de industrie en de mobility-sector. De technologie heeft een detectiebereik van meer dan 300 meter met een superieure resolutie en solid-state scanning. Scantinel heeft inmiddels een aantal partnerships gesloten met belangrijke wereldwijd opererende ondernemingen uit de automobielsector, de mobilitysector en de industrie.

De investering van PhotonDelta is een volgende stap in haar missie om een Europees fotonica-ecosysteem op te bouwen. In april haalde PhotonDelta 1,1 miljard euro aan publieke en private investeringen binnen om de productie op te schalen, 200 startups te bouwen, nieuwe toepassingen voor fotonische chips te creëren en infrastructuur en talent te ontwikkelen.

Andy Zott, algemeen directeur en medeoprichter van Scantinel: “We zien een grote waarde in PhotonDelta als extra investeerder en we kijken uit naar het maximaliseren van de samenwerking en de voordelen van PhotonDelta’s toonaangevende geïntegreerde fotonicaecosysteem.”

Ewit Roos, CEO van PhotonDelta: “Fotonische chips zijn een volgende generatie chiptechnologie die nieuwe innovaties zoals FMCW LiDAR op chips tot leven brengt. We kijken ernaar uit om met Scantinel mee te bewegen op deze reis. Wij zien de investering in Scantinel als een perfecte fit om ons fotonica-ecosysteem verder te laten groeien en te versterken.”

Dr. Michael Richter, Managing Director van Scantinel: “De investeringen van onze bestaande investeerders ZEISS Ventures en Scania Growth Capital, samen met onze nieuwe investeerder PhotonDelta zullen de productontwikkeling versnellen die we met onze klanten en partners uitvoeren.”

Fotonica maakt gebruik van fotonen (licht) om informatie over te dragen. Fotonische chips, ook wel fotonische geïntegreerde schakelingen (PIC’s) genoemd, integreren fotonische functies in microchips om kleinere, snellere en energie-efficiëntere apparaten te creëren. PICs kunnen veel doeltreffender gegevens detecteren, verwerken en verzenden dan hun elektronische tegenhangers. Net als bij traditionele chips wordt het productieproces uitgevoerd met behulp van automatische wafertechnologie. Hierdoor kunnen de chips in massa worden geproduceerd, waardoor de kosten dalen.

Van cruciaal belang is dat PICs de verwachte limiet van de Wet van Moore kunnen overwinnen en ook zullen helpen bij het aanpakken van problemen op het gebied van energieduurzaamheid.

De grootste uitdaging in de automobielsector in de nabije toekomst ligt in de beschikbaarheid van betaalbare sensoren om autonoom rijden in verschillende stadia mogelijk te maken. Met de voordelen van fotonische chips (gewicht, snelheid, kosten) nemen de mogelijkheden voor zelfrijdend vervoer toe. Dit heeft positieve gevolgen voor de verkeersveiligheid en verloren reistijd komt weer beschikbaar. Fotonica kan ook veel betekenen voor batterijbeheer in elektrische voertuigen en de besturing van traditionele auto’s. Voor de vliegtuigindustrie ligt de nadruk op sensorsystemen.

Scantinel Photonics GmbH, opgericht in 2019 en gevestigd in Ulm, Duitsland, is een toonaangevend FMCW-detectietechnologiebedrijf dat LiDAR-oplossingen van de volgende generatie biedt voor autonome voertuigen en de industrie. Scantinel wordt gesteund door ZEISS Ventures, Scania Growth Capital en PhotonDelta.

PhotonDelta is een ecosysteem van organizaties dat oplossingen met geïntegreerde fotonicatechnologie onderzoekt, ontwerpt, ontwikkelt en produceert. PhotonDelta verbindt pioniers in het veld met investeerders en levensvatbare markten en helpt de industrie vooruit met financiering, investeringen en R&D roadmaps. PhotonDelta is gevestigd in Nederland, maar verbindt en werkt samen in heel Europa