Met de productie van het miljoenste chassis heeft Scania Production Zwolle opnieuw een indrukwekkende mijlpaal bereikt. Het voertuig, een Scania 770S 6×2 trekker, rolde op 14 mei om 11:30 uur van de Pollux-productielijn – in het bijzijn van vele medewerkers en directieleden.

Het jubileumvoertuig zal als volledig uitgeruste demotruck worden opgebouwd door Scania Nederland en wordt op 26 juli gepresenteerd tijdens het Truckstar Festival in Assen. Later dit jaar volgt een online veiling van het unieke voertuig.

“Dit miljoenste chassis symboliseert niet alleen onze groei, maar ook het vakmanschap en de toewijding van onze mensen,” aldus Peter Magnusson, Managing Director van Scania Production Zwolle.

Van 1 naar 1 miljoen: een groeiversnelling

Sinds de eerste Nederlandse Scania in 1964 van de band rolde, zijn de productievolumes in een stroomversnelling geraakt.

In 1988 werd het 100.000ste chassis geproduceerd

In 1996 stond de teller al op 200.000

In 2010 werd het 500.000ste chassis voltooid

En nu, 15 jaar later, is het miljoen bereikt

Deze verdubbelingsstrategie is tekenend voor de gestage en internationale groei van het merk Scania.

Assemblagelogistiek op hoog niveau

De Zwolse fabriek – met de productielijnen Castor en Pollux – is goed voor zo’n 40% van de wereldwijde Scaniaproductie. Dagelijks kunnen hier tot 240 chassis geproduceerd worden. Daarmee is Zwolle uitgegroeid tot de grootste assemblagelocatie binnen de Scania-organisatie, groter dan de oorspronkelijke vestigingen in Zweden.

Uniek is het modulaire productiesysteem, dat het mogelijk maakt om elke truck op maat te bouwen – variërend in asconfiguratie, cabinehoogte en motortype. Denk aan alles van 7-liter distributiemotoren tot de krachtige V8 met 770 pk. Dankzij een geavanceerde, just-in-time logistiek wordt elk onderdeel precies op het juiste moment en bij het juiste chassis aangeleverd.

Strategisch zwaartepunt in Europa

De kracht van Scania Zwolle ligt niet alleen in de productiecijfers, maar ook in de wendbaarheid van het proces. De fabriek speelt een sleutelrol in de Europese truckmarkt, waar de vraag naar maatwerk, prestaties én duurzaamheid blijft toenemen.

Scania Production Zwolle werd in 1964 opgericht als eerste Scania-assemblagefabriek buiten Zweden. De locatie is inmiddels uitgegroeid tot het kloppend hart van de Scaniaproductie, met een sterke focus op maatwerk, efficiency en innovatieve assemblageprocessen.