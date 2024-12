Sinds Robin Radar in 2010 startte met de bouw en doorontwikkeling van radarsystemen die vogels en drones identificeren, zijn grote stappen gemaakt. In een eerder Link-artikel vertelde oprichter en ceo Siete Hamminga over het doorlopen van de valley of death, de ontwikkeling van nieuwe markten en het voornemen ook in Amerika actief te worden. Drie jaar later is deze vestiging een feit en zet het bedrijf de internationale ambities kracht bij met een aankondiging dat de Nederlandse investeringsmaatschappij Parcom de nieuwe eigenaar wordt.

De radarsystemen die Robin Radar ontwikkelt, zijn gebaseerd op een onderzoeksproject van TNO. Nadat Hamminga de intellectuele eigendomsrechten had gekocht, had hij alle ruimte om de technologie verder te ontwikkelen. Vooral luchthavens, exploitanten van windturbines en Defensie toonden interesse in de systemen die in staat zijn om drones en vogels met een hoge betrouwbaarheid te herkennen en te identificeren. Inmiddels werken er 170 ‘Robins’ bij het bedrijf en worden er vier systemen per week geleverd in plaats van twintig per jaar.

Vestiging in Amerika

Het succes en de groei hangen samen met verschillende ontwikkelingen. Ten eerste is begin september officieel de eerste vestiging in de VS geopend. Hamminga weet: ‘De kans op een opdracht is daar vele malen groter wanneer je én in het land bent gevestigd – local people, local presence – én een aantal succesvolle referenties uit het land zelf in je portfolio hebt.’

Het eerste project in de VS is verkregen via Boeing, met wie Robin Radar in contact kwam via de Nederlandse overheid en die een eerste systeem installeerde in Amerika. ‘Daarnaast zijn we tijdens een demo in het Verenigd Koninkrijk gespot door de Amerikanen die ons uitnodigden om ook een test bij hen te komen doen. Dat is de aanleiding geweest voor de aankoop van een reeks systemen door de Department of Homeland Security en de opening van onze eigen vestiging in de VS. Uiteraard geleid door een Amerikaan.’

Een tweede aanleiding voor de groei van de afgelopen jaren, ziet Hamminga in het toenemend aantal windturbines. ‘Een echte groeimarkt waar de inzet van radar om vogels te detecteren van groot belang is. Bij toekenning van locaties moeten ontwikkelaars aantonen wat de mogelijke impact op vogels is en oplossingen implementeren om die impact te beperken. Zo worden onze radars in toenemende mate onderdeel van windmolenparken wereldwijd.’

Oekraïne

Tot slot zijn er de geopolitieke ontwikkelingen of – voor Nederland meer direct – de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Vanuit Kiev komt een brede vraag om steun, vooral materieel voor aanval en verdediging. De toename van het gebruik van drones door beide landen verhoogt de behoefte aan radarsystemen om deze drones vroegtijdig te kunnen detecteren en vernietigen. De Nederlandse overheid heeft hiervoor 51 systemen van Robin Radar geschonken aan Oekraïne.

Inhoudelijk is dit geen echt bijzondere stap, maar de snelheid waarmee het proces werd doorlopen was dat wél. ‘De inkooptrajecten bij de Nederlandse Defensie zijn vaak lang en moeizaam, wat zeker voor mkb’ers lastig is’, vertelt Hamminga. ‘In dit geval is de situatie anders. Het gaat om inkoop voor een ander land en een situatie die om snel handelen vraagt. Dat betekent voor zowel Robin Radar als Defensie pragmatisch te werk gaan. Tussen contact en contract zaten slechts twee maanden.’ De inzet van de radarsystemen in Oekraïne doet Hamminga vermoeden dat andere NAVO-partners mogelijk ook zullen volgen.

Local for local

Snel bestellen betekent echter ook snel leveren. Inmiddels is de organisatie daar volledig op afgestemd. Zo is Robin Radar in essentie een softwarebedrijf waarin minder dan tien van inmiddels 170 medewerkers zich nog bezighouden met assemblage. De productie van de eigen radarsystemen wordt uitbesteed uit aan partijen als Hittech, Warnier, Luteq en Mach Technologies. Tevens heeft het bedrijf een relatief groot aantal onderdelen op voorraad en is het hele ecosysteem zich bewust van de eisen en wensen. Hamminga legt uit: ‘In eerste instantie worden deze subassemblages nog intern verwerkt zodat het bedrijf in staat is het product beter te leren kennen, te documenteren en klaar te maken voor volledige outsourcing van grote aantallen. Hierbij krijgen we sterk te maken met het belang van ‘change management’ en kwaliteitscontrole. Het ondoordacht doorvoeren van kleine wijzigingen kan bijvoorbeeld verderop in de keten grote gevolgen hebben. Zulke keuzes vereisen een bewust proces waarin de belangrijke stakeholders samenkomen. Daarnaast neemt bij uitbesteding het belang van kwaliteitscontrole toe. Ook daarop ondernemen we dus actie.’

Siete Hamminga van Robin Radar: ‘De inkooptrajecten bij de Nederlandse Defensie zijn vaak lang en moeizaam, maar bij de inkoop voor 51 anti-dronesystemen voor Oekraïne hebben we snel kunnen handelen.

De twee grote orders die het bedrijf de afgelopen maanden ontving uit de VS en van de Nederlandse Defensie zijn nog geen garantie voor succes. Gaat het hier om twee kortstondige pieken, is dit het nieuwe normaal, of slechts de voorbode van een tijd waarin diverse landen opdrachten gaan plaatsen voor anti-dronesystemen? ‘We houden met alle scenario’s rekening’, zegt Hamminga. Daarom ontwikkelt Robin Radar zijn technologie door; onder meer om grote kamikazedrones eerder te detecteren. ‘Aan de andere kant zou het niet logisch zijn wanneer het bij twee grote opdrachten blijft. Alle seinen staan op groen om door te pakken. De langetermijnvisie daarbij is een ‘local for local’-aanpak waarbij de producten regionaal worden uitbesteed. In Europa voor Europa en in de VS voor Noord-Amerika. Dat voorkomt onnodig transport, helpt te voldoen aan lokale regelgeving en vergroot de kans bij het winnen van lokale overheidscontracten die voorwaarden stellen aan local content.’

Nieuwe eigenaar

De internationale ambities worden zeer binnenkort ondersteund door de Nederlandse investeringsmaatschappij Parcom als nieuwe eigenaar. Parcom zal het huidige management bijstaan in onder meer de groei in Noord Amerika. Omdat Robin Radar inmiddels als belangrijke speler in de Nederlandse defensie-industrie wordt gezien, is de acquisitie nog onder voorbehoud van goedkeuring door de Nederlandse overheid. De nieuwe wet Vifo moet erop toezien dat een bedrijf als Robin Radar niet in handen valt van ‘verkeerde landen’. Parcom-partner Norman Bremer: ‘De innovatieve aanpak van Robin Radar op het gebied van radartechnologie heeft het bedrijf in staat gesteld een significante impact te maken in meerdere sectoren. We zijn onder de indruk van het ervaren managementteam en de open en collaboratieve teamcultuur, beide fundamenteel voor het succes van het bedrijf. We zijn verheugd om de ambitieuze groeiplannen van het team te ondersteunen, met name nu het bedrijf internationaal en naar nieuwe markten uitbreidt.’

Commitment

Siete Hamminga besluit met een oproep: ‘Waar de Nederlandse defensie-industrie nu behoefte aan heeft, is langetermijncommitment. Zodanig dat je als bedrijf weet dat het zin heeft om te investeren in r&d en dat producten optimaal passen bij de behoeftes van Defensie; ook wanneer deze voor de toekomst nog niet helemaal scherp zijn. Dan kun je spreken van samenwerken en kun je bijvoorbeeld raamcontracten opmaken van een beperkt aantal A4tjes waarmee we verder kunnen. Dat is zeker lastig, maar niet onmogelijk.’