SandGrain, de startup die een revolutie teweeg gaat brengen op het gebied van authenticatie voor (industriële) IoT-apparaten op basis van zijn “elektronische streepjescode”, kondigt een uitbreiding aan van zijn seed-fundingsronde. De commerciële inspanningen van SandGrain hebben geleid tot aanzienlijke tractie bij potentiële klanten. Om een sterkere klantenbinding en de ontwikkeling van de volgende generatie hardware en klantspecifieke software mogelijk te maken, heeft DeepTechXL – die SandGrain in eerste instantie met €1,3 miljoen had gefinancierd – SandGrain een extra, extended seed-funding van €2 miljoen toegekend.

Met deze nieuwe funding is SandGrain klaar om grootschalige pilot-projecten te starten met de eerste klanten. Design-in kits, gebaseerd op volledig functionele SandGrainA chips, zijn nu beschikbaar voor bedrijven om deze nieuwe technologie, die breed toepasbaar en oneindig schaalbaar is, te evalueren. Vertrouwde identificatie en authenticatie zijn relevant voor elke sector met online apparaten, waaronder hightechapparatuur, (I)IoT-apparaten, (I)IoT slimme netwerken, auto’s en kritieke (nuts)infrastructuren.

SandGrain, opgericht in 2019 door Jeroen Doumen en Casper Juffermans, gebruikt een unieke combinatie van productietechnologieën om de identiteit van een chip te hardcoden zodat deze nooit kan worden gewijzigd. Elke SandGrain-chip is fysiek uniek en er kunnen 1043 fysiek unieke chips worden geproduceerd – meer dan er zandkorrels op de hele aarde zijn. Veilige identificatie en authenticatie van de chips is gegarandeerd, gecontroleerd door een beveiligd cloud platform gebaseerd op een post-quantum krachtig symmetrisch authenticatie algoritme. Deze combinatie van een uniek, hard-coded, onwijzigbaar en onhackbaar token IC op de end-node en een centrale en sterk beveiligde authenticatieserver maakt de SandGrain oplossing extreem robuust, betrouwbaar en schaalbaar. Dit biedt het noodzakelijke beveiligingsniveau voor potentieel miljarden apparaten.

Vandaag de dag zijn cyberaanvallen een echte zorg. SandGrain gelooft in het herstellen van vertrouwen en gemoedsrust in een steeds veranderend en groeiend (Industrial) Internet-of-Things. SandGrain heeft een unieke oplossing gecreëerd die universeel – tegen lage kosten – kan worden toegepast op elk verbonden apparaat binnen het (I)IoT. Het combineert het beste van twee werelden: een sterk beveiligde authenticatieserver die via een cloudplatform is gekoppeld aan elk fysiek uniek hardware token dat aan het apparaat of de apparaten is bevestigd.

DeepTechXL is in 2022 gelanceerd met ASML, Philips, pensioenfonds PME, Invest-NL, Brabantse OntwikkelingsMaatschappij (BOM), OntwikkelingsMaatschapij OostNL (OostNL)TNO en verschillende family offices.

Deep Tech’ is een overkoepelende term voor transformatieve technologieën (ontwikkelings- en productietechnologieën, geavanceerde materialen, fotonica en licht-, kwantum-, digitale en nanotechnologieën) die in onderzoeksinstellingen worden ontwikkeld als antwoord op grote maatschappelijke uitdagingen zoals gedefinieerd in de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties op het gebied van gezondheidszorg, energietransitie, duurzaamheid, veiligheid en voedsel. DeepTech-innovatie maakt duurzaam economisch succes op lange termijn mogelijk en creëert banen met een hoge toegevoegde waarde in de geavanceerde hightech productiesector.

DeepTechXL heeft geïnvesteerd in acht potentieel baanbrekende portfoliobedrijven: InPhocal, Alphabeats, Gilbert, Keiron, SandGrain, Delft Circuits, super light photonics en Senergetics die allemaal een significante maatschappelijke impact beogen. Het fonds is actief betrokken en gebruikt zijn eigen netwerk en toegang tot zakelijke en wetenschappelijke partners om waarde toe te voegen. DeepTechXL volgt een levenscyclusbenadering en ondersteunt ondernemers en innovatieve bedrijven van seed- tot vervolginvesteringen (Serie A/B/C), om uiteindelijk na 5 tot 10 jaar het beste strategische pad voor het bedrijf uit te stippelen, zoals gebruikelijk is in de DeepTech investeringsmarkt.