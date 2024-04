Onlangs nam Sanders Machinebouw uit het Brabantse Liempde provinciegenoot Fockens & van Puijenbroek (F&P) uit Den Bosch over. ‘In het bulletin van Metaalunie stond een machinefabriek in Brabant te koop. Dit bleek Fockens & van Puijenbroek te zijn’, vertelt Stefan van den Nieuwenhof, directeur-eigenaar van Sanders Machinebouw. ‘Ze hebben dezelfde achtergrond als wij; bij de verkennende gesprekken leek het net of we met een spiegel praatten. Dat voelde heel vertrouwd.’ F&P heeft 10 mensen in dienst, Sanders momenteel 43. ‘Met onze speciaalmachinebouw richten we ons vooral op het automatiseren of verbeteren van processen, waar nodig ondersteund met vision- en robottechnologie. Met innovatieve oplossingen is onze engineeringsafdeling de motor van het bedrijf. F&P heeft zich de laatste jaren meer als toeleverancier voor machinebouwers ontwikkeld en ze huren zo nodig engineering in. Wat dat aangaat, zijn we complementair.’

Sanders Machinebouw heeft zijn oorsprong in het dorp Liempde. ‘We zitten op een mooie locatie maar zijn fors gegroeid waardoor we jaren geleden al het plan hebben opgevat om te verhuizen naar een nieuw te ontwikkelen industrieterrein in Boxtel’, aldus Van den Nieuwenhof. ‘De helft van onze medewerkers komt met de fiets en dan moet je uiteraard dichtbij huis blijven.’ Door politieke en andere actuele beslommeringen loopt de ontwikkeling van het industrieterrein dusdanig vertraging op dat Sanders iets anders moest verzinnen. ‘Elk plekje in ons pand staat bomvol, maar met deze overname kunnen we qua extra capaciteit en ruimte weer een paar jaar verder. Daarna lukt het wellicht wel om de nieuwe huisvesting in Boxtel te realiseren.’

Omdat Sanders en F&P in hetzelfde marksegment opereren, begrijpen de bedrijven elkaar goed. ‘De basis van een goede synergie is een gelijke cultuur’, vervolgt Van den Nieuwenhof. ‘Het samenbrengen van de administratieafdeling en het gebruik kunnen maken van elkaars diensten en ruimte maakt in dit geval 1+1=4.’ Beide vestigingen blijven overigens actief onder de eigen naam op dezelfde locaties. Op korte termijn ziet Van den Nieuwenhof mogelijkheden voor verdere groei. ‘Wij naar een omvang van zo’n vijftig medewerkers, F&P naar circa twintig medewerkers. Met deze overname hebben we de continuïteit voor onze mensen en klanten verder gewaarborgd. Ook schept dit ruimte om onze strategische roadmap verder te ontwikkelen. Maar ook en vooral blijven we een hoogwaardige partner voor onze klanten voor het ontwikkelen en produceren van op maat gesneden machinebouwoplossingen.’