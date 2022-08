De opening van het studiejaar van Fontys Hogeschool op maandag 29 augustus 2022 staat in het teken van de samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. Jacco Vonhof (voorzitter MKB-Nederland), Roger Dassen (chief financial officer van ASML) en Joep Houterman (voorzitter college van bestuur Fontys) bespreken tijdens de jaaropening de mogelijkheden en kansen op het gebied van onderwijs, ontwikkeling en innovatie. Om de plannen te bekrachtigingen wordt er een driejarige samenwerkingsovereenkomst getekend tussen Fontys en ASML.

Joep Houterman zal tijdens de opening van het studiejaar ingaan op de gewenste relatie tussen het hbo en het werkveld. Het onderwijs levert het bedrijfsleven niet alleen stagiaires en afgestudeerden, maar zoekt daarnaast ook intensieve samenwerking met werkveldpartners in hybride leeromgevingen waar studenten, docenten en professionals van bedrijven samen leren, ontwikkelen en professionaliseren. Daarin is ook een belangrijke rol weggelegd voor het praktijkgerichte onderzoek dat het hbo typeert.

Midden- en kleinbedrijf

Het mkb en de hogescholen werken ook nu al samen in verschillende vormen. Hoe dichter onderwijs en bedrijfsleven bij elkaar zitten, bijvoorbeeld in hybride leeromgevingen, hoe sneller we antwoord krijgen op de uitdagingen waar we voor staan. Jacco Vonhof schetst het wenkend perspectief van de relatie tussen het hbo en het mkb en gaat in op de maatschappelijke uitdagingen, innovaties, talentontwikkeling en samenwerkingsmogelijkheden.