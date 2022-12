MathWorks en Infineon Technologies AG hebben een hardware-pakket aangekondigd voor de MathWorks Simulink®-producten dat Infineon’s nieuwste AURIX™ TC4x-familie van microcontrollers voor de automotive ondersteunt. Automobielingenieurs die geavanceerde elektrische voertuigen, sensorintegratie en radarsignaalverwerkingsfuncties ontwerpen, kunnen het hardwareondersteuningspakket gebruiken, al voordat het silicium beschikbaar is, om use cases te valideren, snel en automatisch de embedded software te genereren en algoritmen te testen.

“Onze nieuwste AURIX TC4x microcontroller familie zal klanten ongeëvenaarde real-time veiligheids- en beveiligingsprestaties bieden,” zegt Marco Cassol, Director of Microcontroller Product Marketing voor ADAS, Chassis en EE Architecture toepassingen bij Infineon Technologies. “Ondersteuning voor deze chips van de veelgebruikte MathWorks-mogelijkheden voor modelgebaseerd ontwerp stelt ingenieurs in staat om eerder te beginnen met pre-silicium softwareontwikkeling en codegeneratie te automatiseren om die ontwikkeling te versnellen. De daaruit voortvloeiende time-to-market voordelen kunnen het succes van onze klanten aanzienlijk beïnvloeden.”

Ontwikkeling versnellen en risico’s beheersen

“Deze nauwe samenwerking met Infineon zal onze wederzijdse klanten in staat stellen het ontwikkelingstempo van elektrische-voertuigsystemen te versnellen”, aldus Jim Tung, MathWorks Fellow. “Ingenieurs kunnen complexe systemen aanpakken en tegelijkertijd risico’s beheersen, met een beter begrip van het gedrag op systeemniveau, continue verificatie en een digitale koppeling met de vereisten. We zijn er trots op bij te dragen aan deze activiteiten die helpen voertuigen schoner, efficiënter en betrouwbaarder te maken.”

Het partnerschap tussen MathWorks en Infineon levert mogelijkheden waarmee automobielingenieurs de ontwikkeling van elektrische voertuigen en rijhulpfuncties kunnen versnellen. Deze mogelijkheden vereenvoudigen de ontwikkeling van steeds complexere autosystemen. Modelgebaseerd ontwerp met MATLAB® en Simulink kan de ontwikkeling en verificatie van ingebedde systemen met 30-40% versnellen ten opzichte van traditionele benaderingen, waardoor de naadloze ondersteuning van Infineon’s automotive microcontrollers waardevol is voor ingenieurs en onderzoekers.

Reeks samenwerkingen

Dit is een laatste in een reeks samenwerkingen tussen Infineon en MathWorks. Een ander recent voorbeeld is de opname van Infineon’s SPICE-modellen van Infineon OptiMOS™ 5 MOSFET-apparaten in MathWorks Simscape™ fysieke modelleeromgeving, waardoor een sneller ontwerp en een effectieve besturing van elektrische motoren voor de aandrijving en koeling, pompen en andere besturingsfuncties voor auto’s mogelijk worden om de efficiëntie te verhogen en de CO2-uitstoot te verlagen.