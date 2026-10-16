De gepatenteerde VI-Assist van Luo Automation kan honderden met vloeistof gevulde ampullen, flacons (vials) of injectiespuiten per uur controleren. De eerste systemen draaien al enige tijd binnen de farmaceutische industrie, waarbij de hoge betrouwbaarheid van de metingen als belangrijk pluspunt wordt ervaren. Zien mensen 30 procent van bepaalde afwijkingen over het hoofd, bij de VI-Assist ligt dat percentage gemiddeld op 5 procent! De volgende uitdaging, waarvoor 3,3 miljoen euro aan kapitaal is opgehaald, is om de productie te upscalen. Hierbij zal nauwer worden samengewerkt met toeleveranciers in de keten.

De VI-Assist wordt nu nog grotendeels in eigen huis geassembleerd, maar Luo Automation wil op dat vlak de samenwerking met gespecialiseerde toeleveranciers intensiveren. Foto: Luo Automation

Visuele inspecties van vloeibare medicijnen automatiseren met AI

Luo Automation uit Delft is in 2019 opgericht door Joren van der Horst, die door het Financieele Dagblad werd uitgeroepen tot een van de FD Talenten van 2022. Hij startte het bedrijf om de voordelen van automatisering en kunstmatige intelligentie (AI) toegankelijk te maken voor kleine tot middelgrote farmaceutische partijen. ‘Ondanks het feit dat we in een hightechtijdperk leven zijn er nog veel handelingen die door mensen worden verricht, terwijl deze om meerdere redenen beter geautomatiseerd kunnen worden’, aldus Van der Horst. ‘Zo worden ook binnen de farmaceutische wereld nog heel veel handmatige kwaliteitsinspecties uitgevoerd. Dit is saai en eentonig werk, terwijl mensen in vergelijking met geautomatiseerde inspecties veel productafwijkingen over het hoofd zien. Er zijn natuurlijk al wel grote geautomatiseerde inspectiesystemen voor de farmaceutische wereld, maar wij zien juist een forse groeimarkt voor kleinere, flexibel inzetbare geautomatiseerde inspectiesystemen.’

Nico Wegman, key account manager bij maxon: ‘De uitdaging was dat er in het apparaat twee bewegingen uiterst synchroon moeten worden uitgevoerd teneinde een betrouwbare meting te kunnen realiseren.’

Foto: maxon



Motion-controlvraagstuk

Het ligt voor de hand om bij dit soort inspecties gebruik te maken van visionsystemen met hoogresolutiecamera’s. Maar de ampullen, vials of spuiten moeten dan natuurlijk wel eerst in het apparaat gezet worden en vervolgens specifiek worden bewogen en gepositioneerd om de juiste beelden te kunnen maken. Dan komen we meer op het terrein van de elektromechanici die Luo Automation uiteraard ook in eigen huis heeft. Zij hebben het constructieve basisontwerp van de inspectiesystemen ontwikkeld, waarbij voor het invullen van specifieke motion-controloplossingen nauw is samengewerkt met specialisten, waaronder maxon motor benelux. Nico Wegman is key account manager bij maxon, waarvan het Benelux-kantoor in Enschede staat. Daar werken zo’n 65 mensen. De maxon group telt wereldwijd zo’n 3.200 werknemers en is gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van hoogwaardige (precisie) aandrijfsystemen. Niet verwonderlijk dus dat Luo Automation met maxon in zee is gegaan. Wat is de inbreng van maxon geweest bij de ontwikkeling van de VI-Assist technologie? ‘Luo Automation was behoorlijk aan het puzzelen om bepaalde bewegingen met een hoge betrouwbaarheid en repeteerbare nauwkeurigheid voor elkaar te krijgen’, vertelt Wegman. ‘Daarvoor hebben ze met verschillende motion-control oplossingen geëxperimenteerd waarbij ze op een gegeven moment bij ons uitkwamen. De uitdaging was dat er in het apparaat twee bewegingen uiterst synchroon moeten worden uitgevoerd teneinde een betrouwbare meting te kunnen realiseren. Wij hebben daarvoor een oplossing aangedragen met borstelloze, frameless motoren in combinatie met bijpassende positiecontrollers. Framelessmotoren zijn elektromotoren die zonder behuizing, as of lagers worden geleverd en die feitelijk uit een rotor en een stator bestaan. In plaats van een kant-en-klare motor te monteren, bouwt een engineer de stator en rotor rechtstreeks in de mechanische constructie van een machine of bijvoorbeeld een robotarm. Hierdoor ontstaat een lichte en uiterst compacte constructie zonder in te boeten op betrouwbaarheid en prestaties.’

Framelessmotoren

Machine learning en AI

‘Los van de elektromechanische uitdagingen is de belangrijkste taak van ons systeem om de daadwerkelijke controles zo foutloos mogelijk uit te voeren’, benadrukt Van der Horst. ‘We hebben dus eerst een proof of concept ontwikkeld om te kijken of het betrouwbaar repeterend meten van met vloeistof gevulde containers überhaupt kon. Daarin zijn we geslaagd. De volgende stap was om dit te ‘industrialiseren’, oftewel ervoor te zorgen dat het systeem niet alleen goed detecteert, maar ook voldoet aan de wensen en eisen qua kosten, betrouwbaarheid en regelgeving.’

‘Hoe verder we die False Reject Rate kunnen verlagen, hoe belangrijker het meetsysteem wordt’

‘Veel tijd is daarbij in de vervolmaking van het detectiesysteem gaan zitten’, vervolgt Van der Horst. ‘De voornaamste uitdaging hierbij was dat we op zoek moesten naar defecten en productafwijkingen. Vanuit klanten en de industrie kregen we in dat kader maar weinig voorbeelden van ‘echte defecten’. Enerzijds is dat gelukkig, want dat betekent dat het gros van de geproduceerde medicatie dus in orde is, anderzijds maakte dat onze taak er niet bepaald gemakkelijker op. Om het gebrek aan specifieke data te ondervangen, hebben wij ons vooral gefocust op de zogeheten anomaly detection. Daarbij leer je het systeem wat goed is, waarna alles wat visueel afwijkt van die norm als fout wordt gemarkeerd. AI en machine learning zijn daarbij tools die ons in staat stellen om dit steeds verder te verfijnen, waardoor ook de False Reject Rate (goede producten die onterecht als foutief worden aangemerkt) verder omlaag gaat. Hoe verder we die False Reject Rate kunnen verlagen, hoe belangrijker het meetsysteem wordt. Dit stelt extreem hoge eisen aan camera’s en nauwkeurige aandrijfsystemen, terwijl ook de software top of the bill moet zijn. De bij de inspecties verzamelde data zijn bovendien uiterst belangrijk omdat deze ook worden gebruikt om de productie te verbeteren, waardoor het afkeurpercentage nog verder kan worden verlaagd.’

Opschalen

‘We hebben nu zo’n twintig mensen in dienst en dit aantal zal de komende jaren fors stijgen’, zegt Van der Horst over de toekomst van Luo Automation. ‘Nu onze visuele inspectietechnologie zich heeft bewezen bij de eerste klanten, ligt de focus op het robuuster en vooral generieker maken van de softwarekern. Dit moet het mogelijk maken om de systemen sneller uit te rollen naar tientallen nieuwe locaties. We zullen ons daarbij ook meer op buitenlandse klanten en farmaceuten focussen. Qua technologie werken we eveneens aan de integratie van cobots (collaboratieve robots) waardoor een volledig geautomatiseerde container handling robot wordt gecreëerd die zonder menselijke tussenkomst producten scant. Wij blijven daarbij vasthouden aan de missie om geavanceerde visionsystemen betaalbaar en flexibel te maken voor kleine tot middelgrote en qua samenstelling gevarieerde batches, zodat ook apotheken en kleinere producenten kunnen stoppen met handmatige, foutgevoelige controles.’

Productiesamenwerking

Momenteel assembleert Luo Automation de machines nog voornamelijk zelf, maar het bedrijf wil toewerken naar een productiesysteem waarbij de assemblage grotendeels wordt uitbesteed. ‘Daarvoor werken we al nauw samen met gespecialiseerde toeleveranciers die ook belangrijke onderdelen van de VI-Assist produceren’, zegt Van der Horst tot slot. ‘Binnen hun vakgebied, bijvoorbeeld assemblage, elektra of verlichting, hebben zij veel meer expertise en ervaring in huis dan wij en daar maken wij graag gebruik van. We werken voor streng gereguleerde en veeleisende sectoren en factoren als kwaliteit, betrouwbaarheid en het voldoen aan internationale richtlijnen en wetgeving zijn daarin cruciaal. Deze worden door ons als systeemeigenaar dan ook goed bewaakt.’