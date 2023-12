Het Eindhovense SALD ontwikkelt machines die nanocoatings aanbrengen via atoomlaagdepositie (ALD). ALD is een bewezen technologie uit de semicon die het bedrijf op een nieuwe manier toepast en waarmee het een veel breder marktsegment bereikt. Partner bij die industrialisatie is de Actemium-businessunit in Schijndel, die zijn expertise inbrengt en de machines voor SALD bouwt.

SALD, voortgekomen uit SoLayTec – een machinebouwer die spatial ALD puur voor solar inzet, telt inmiddels zo’n 25 medewerkers. Een eerste prototype ALD-platform werd in eigen huis ontwikkeld én gebouwd. De focus ligt op coatings voor verbetering van bijvoorbeeld nieuwe type zonnecellen, verpakkingsmateriaal, batterijen en elektrolysers. ‘Omdat we de machine wilden gaan industrialiseren, zochten we een samenwerkingspartner. Met Actemium, waarmee we in het verleden al goede ervaringen hebben opgedaan, hadden we de beste klik. Ze luisteren goed en kijken hoe ze kunnen helpen in plaats van zo veel mogelijk werk naar zich toe te trekken’, zegt Erik Kremers, cto bij SALD. ‘Ze onderzochten ook wat ze op locatie voor ons konden betekenen.’

Verlengstuk

De productielocatie van Actemium in Schijndel (50 medewerkers) is gericht op projectmatige paneelbouw, cto en machineassemblage, en verzorgt op dit moment de paneelbouw en levert verdere ondersteuning naar behoefte, aldus accountmanager John Eijmberts. ‘Wat SALD zelf kan doen en inrichten, doet het zelf. En als er extra specialisme of capaciteit nodig is, fungeren we als verlengstuk. Actemium heeft bovendien een groot netwerk, dus mochten we bepaalde expertise niet in huis hebben, dan kijken we welk Actemium-bedrijf daar het best op aan kan sluiten.’ Dat was ook een belangrijk beslispunt bij de keuze voor een samenwerkingspartner, zegt Kremers. ‘Als onze business straks gaat vliegen en het werk niet langer past op locatie in Schijndel, dan is die back-up van het Actemium-netwerk essentieel.’

Een deel van de SALD-producten wordt bij Actemium gemaakt. ‘Elektrische panelen, maar ook elektronische componenten en bedrading komen montageklaar en volledig getest bij ons binnen en plaatsen wij in de machine, samen met de rest van de bekabeling’, aldus Kremers. ‘De verbindingen tussen de panelen, maar ook aan sensoren en actuatoren in de machine doen we samen met ervaren monteurs van Actemium.’

De inkoop van componenten is eveneens aan de locatie in Schijndel overgedragen. Verder ondersteunen de werkvoorbereiders en projectmanagers van Actemium SALD bij het zoeken naar technische oplossingen. ‘Daarbij sluiten we flexibel aan op de planning en het tijdpad van SALD. Als onze monteurs de werkzaamheden bij SALD hebben voltooid, kunnen ze weer aan de slag met de reguliere werkzaamheden op onze eigen locatie. En als SALD het nodig heeft, schakelen we weer bij.’

Kosteneffectieve oplossing

De basisconfiguratie van de coatingmachine is daarbij steeds hetzelfde maar altijd nog te voorzien van allerlei extra opties. Kremers: ‘De aansturing en elektrische besturing proberen we zo veel mogelijk gelijk te houden, om zo weinig mogelijk veranderingen te hebben. Anders moet je ook steeds de schema’s en werkvoorbereiding aanpassen, wat voor beide partijen toch extra werk is en de kans op fouten vergroot.’ Dit is in lijn met het cto-concept dat Actemium toepast voor zijn klanten.

Op dit moment betreft het r&d-systemen die klanten in hun labs gebruiken om applicaties te valideren. Daarna wil SALD de industrialisatie met de klant ontwikkelen, zodat het aansluit bij diens productieproces. ‘Onze Duitse partner Coatema maakt bijvoorbeeld een systeem waarbij folie door een machine kan worden gehaald. Daar passen we onze technologie dan op toe’, schetst Kremers. ‘We doen overigens niet alles zelf. Als netwerkorganisatie proberen we zo goed mogelijk partners erbij te betrekken die veel ervaring hebben op hun vakgebied. Zo willen we voor klanten een kosteneffectieve oplossing realiseren.’

Snel acteren

Die stap wil SALD vanaf nu tot volgend jaar gaan zetten. ‘Bij die prototyping gaan we al in een vroeg stadium met Actemium samenwerken, zodat ze eerder weten wat nodig is en ons ook daarin kunnen ontzorgen’, zegt Kremers. Eijmberts: ‘Door aan te sluiten bij de r&d-machines, bouwen we kennis op, die ons in staat stelt straks snel te acteren bij opschaling naar hoogvolume productiesystemen. Daarnaast biedt ons netwerk mogelijkheden om SALD verder te ondersteunen, bijvoorbeeld op het vlak van fijnmechanica, elektronica en software.’ Daarbij gaan SALD en Actemium zo veel mogelijk van elkaars netwerk gebruikmaken.

Eind september zijn de plannen nader geconcretiseerd. Kremers: ‘We willen focussen op ons proces, materialen, applicaties en klanten plus een stukje ontwikkeling. De samenwerking met Actemium verloopt heel goed. Nu gaan we kijken wat er qua industrialisatie nog meer mogelijk is en hoe we dat zo snel mogelijk met partners kunnen doen. Daarin voorzien we komende jaren een behoorlijke groei.’