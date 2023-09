SAMEN ONDERNEMEN: Link magazine signaleert overnames, fusies en allianties (en de beëindiging daarvan) in de industrie.



OVERNAMES



Geurtsen koopt Machinefabriek Eerbeek

De Geurtsen Groep is uitgebreid. Bestond de groep al uit zeven bedrijven – veelal gespecialiseerd in machinebouw en gevestigd in het oosten van Nederland – nu komt daar Machinefabriek Eerbeek (MFE) bij. De overname zorgt als vanzelfsprekend voor meer productiecapaciteit en faciliteiten, wat moet leiden tot een verbreding op het vlak van industriële toelevering, service en projecten. MFE bestaat sinds 2003, en telt zo’n tachtig medewerkers. Die blijven in Eerbeek aan de slag. In totaal heeft de Geurtsen Groep nu 320 medewerkers.

Dimenco is nu in Leia’s handen

Dimenco in Veldhoven, gespecialiseerd in displaytechnologie, is overgenomen door het Amerikaanse Leia. Dat bedrijf levert 3D-weergavehardware en contentdiensten, en richtte zich tot voor kort op het Android-platform. Met Dimenco, dat is ontstaan uit Philips Electronics, komen daar op Windows-gebaseerde laptops en monitoren voor professioneel gebruik bij. Vandaar dat de acquisitie moet leiden tot een platformonafhankelijke oplossing, op basis van een gemeenschappelijke industriestandaard. Maarten Tobias is nu nog ceo bij Dimenco en binnenkort cco bij Leia.

UMI komt bij HTM Technologies

In juni dit jaar werd Uitgeest Mechanische Industrie (UMI) failliet verklaard. Nu maakt het bedrijf een doorstart, met de overname door HTM Technologies. Dat omvat vier vestigingen – waarvan twee in Hengelo, een in Almere en een in Goor – en richt zich onder andere op de productie en toelevering van onderdelen voor defensie en luchtvaart. Dit laatste is waar UMI zich op zijn beurt in heeft gespecialiseerd, naast onderdelen voor nucleaire geneeskunde. Het bedrijf in Uitgeest had in 2017 te maken met een terugval, waarna corona de financiële situatie verder verslechterde. Nu, met de overname door HTM Technologies, verandert de naam in HTM-UMI.

BEURZEN

Nortec omvat nu ook de Metav

Messe Stuttgart en de Duitse vereniging van werktuigbouwers (VDW) hebben Nortec overgenomen van Hamburg Messe. Nortec fungeert als platform voor industriële productietechnologie, plus een bijbehorende vakbeurs in Hamburg. Met de overname hebben de twee nieuwe eigenaren ervoor gekozen om Metav, de metaalbeurs die tweejaarlijks plaatsvond in Düsseldorf, op te laten gaan in Nortec. Dit voor een groter bereik in de sector en een versterking van de eigen marktpositie. De vernieuwde opzet moet exposanten en bezoekers meer synergie en een uitgebreider programma bieden. De eerstkomende Nortec is van 23 tot 26 januari 2024, in het Hamburg Trade Fair Center.

ALLIANTIE

TRANSPORT



VDL en Toyota gaan met Vos voor nul uitstoot

Vos Transport Group, VDL Special Vehicles en Toyota Motor Europe slaan de handen ineen. Meer specifiek gaat het daarbij om een waterstoftruck, die wordt gebouwd door VDL en daarna door Vos in eerste instantie wordt ingezet op korte, regionale routes. Daarbij maakt het transportconcern gebruik van de brandstofceltechnologie van Toyota Motor Europe (TME), dat zelf in 2040 volledig CO 2 -neutraal wil zijn. Met de deelname aan het project hoopt TME meer kennis te vergaren voor een volledig koolstofvrije logistieke sector. Als alles volgens planning verloopt, is de door VDL geproduceerde waterstoftruck nog dit jaar gereed.

BOUW

BauWatch en Conneqtr beveiligen de werf

De toegangscontrole op grote bouwwerven kan volgens BauWatch en Conneqtr beter. Daarom voegen de twee Belgische bedrijven hun producten samen, gericht op een totaaloplossing voor compliance, veiligheid en controle. Werfbeveiliger BauWatch zorgt voor de benodigde camerasystemen en assets, zoals draaihekken en sluisdeuren, tech scale-up Conneqtr levert de software. De nieuwe oplossing moet aannemers in staat stellen om direct te controleren of personeel de juiste papieren heeft om op de werf te komen. Bovendien verloopt de check digitaal. Alle gegevens zijn onderling verbonden, wat tot de nodige efficiency moet leiden.