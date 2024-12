SAMEN ONDERNEMEN

OVERNAMES

SurfacePrep mikt met Leering op verdere groei

Leering komt in Amerikaanse handen, nu het Hengelose familiebedrijf is overgenomen door SurfacePrep. Dat is distributeur van oplossingen voor oppervlakteverbetering, heeft zo’n vijftig vestigingen in de Verenigde Staten, Canada en het Verenigd Koninkrijk en levert wereldwijd. SurfacePrep ziet de markt van additive manufacturing groeien en ging daarom voor de acquisitie van Leering, dat zich sinds de oprichting in 1932 heeft gespecialiseerd in oppervlaktebehandeling en inmiddels een 3D-nabewerkingsinstallatie heeft. De overname, die werd begeleid door Marktlink, volgt op de groei die Leering onder dga André Gaalman de afgelopen jaren doormaakte. Nu Gaalman bijna met pensioen gaat, maakt zijn bedrijf zich op voor verdere groei.

HIGHTECH

Vanderlande versterkt zich met Duitse concurrent

De overname moet juridisch weliswaar nog worden goedgekeurd, wat waarschijnlijk in 2025 gebeurt. Maar verder staan de seinen op groen voor de overname van Siemens Logistics door Vanderlande. Dat bedrijf levert wereldwijd systemen voor bagageafhandeling, heeft het hoofdkantoor in Veghel en richt zich met de acquisitie van de Duitse concurrent vooral op de luchtvaart. Immers, met de wereldwijde stijging van het aantal vluchten en passagiers groeit in die markt de behoefte aan verdere automatisering van de logistiek op en rond vliegvelden. De overname levert 300 miljoen euro op voor Siemens, dat zelf de eigen activiteiten aanscherpt en daarvoor recentelijk het Amerikaanse industriële softwarebedrijf Altair overnam.

METAAL

Andra Tech Group breidt uit naar tien bedrijven

Een nieuwe loot aan de stam van Andra Tech Group. Dat omvatte al negen bedrijven, verdeeld over Nederland en Duitsland en elk gespecialiseerd in metaalbewerking. Met de overname van Innotec komt de teller op tien. Innotec heeft zich vanuit de eigen locatie in het Duitse Sinsheim toegelegd op de productie van fijnmechanica en sluit daarmee aan bij het door Andra Tech Group gewenste profiel. Het bedrijf heeft 75 medewerkers, die samen projecten oppakken voor klanten in de medische en optische industrie, hightech en semicon. De acquisitie van Innotec past binnen de groeistrategie van Andra Tech Group, waarin Castik Capital sinds september dit jaar een meerderheidsbelang heeft.

ALLIANTIES

TNO en NORCE bundelen kennis en onderzoek

De ontwikkeling van koolstofarme waterstofproductie in Nederland uit Noors gas, inclusief CO 2 -opslag op het Noors continentaal plat. Maar ook onderzoek naar waterstofopslag in uitgeputte reservoirs, naast de bescherming van offshore-installaties. Het is een greep uit de actiepunten van het nieuwe strategisch partnerschap tussen de kennisinstituten TNO in Nederland en NORCE in Noorwegen. NORCE richt zich op duurzame energieoplossingen via innovatief onderzoek en ontwikkeling en werkt net als TNO samen met publieke en private sectoren, universiteiten en onderzoeksinstellingen. De gebundelde expertise moet leiden tot projecten met impact, met nu dus de focus op waterstof.

BIOPLASTICS

Nieuwe fabriek gaat proceswater omzetten in PHA

Een full-scale fabriek voor de productie van PHA – een soort bioplastic – uit papierproceswater is er momenteel nog niet. Maar dat verandert, nu de Groningse massiefkartonproducent ESKA gaat samenwerken met de Friese start-up Paques Biomaterials. De twee partijen starten in het komende jaar met de voorbereiding van hun project voor PHA, waarna ze beslissen hoeveel ze investeren in de bouw van de fabriek. Die verschijnt bij ESKA’s productielocatie Hoogezand in Midden-Groningen en moet daar via de reiniging van proceswater gaan zorgen voor de productie van het biomateriaal. Ook draagt het proces volgens beide bedrijven bij aan een circulaire papierindustrie, omdat PHA kan dienen als bio-afbreekbare coating en lijm in ESKA’s producten.

METAAL

Cardietech en PRRE trekken samen op in lastechniek

In Oost-Nederland is onlangs de grootste lastechnische toeleverancier van die regio ontstaan, dit door samenwerking tussen Cardietech Lastechniek – gevestigd in Zelhem – en het Enschedese PRRE Lastechniek. De vergrote capaciteit moet schaalvoordelen opleveren voor klanten. Daarnaast wisselen de bedrijven, die zich elk profileren als totaalleverancier, onderling capaciteit en kennis uit. De gezamenlijke technische dienst omvat negen medewerkers. Ook kunnen de elf lastechnisch adviseurs een groter gebied aan klanten ondersteunen.