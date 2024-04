Tijdens het event ‘Create the Future’ was onlangs op uitnodiging van nlmtd (spreek uit: unlimited) een imposante groep innovatieve geesten bijeen in het hoofdkantoor van Schiphol. De insteek van de middag: samen de toekomst vormgeven.

De expertsessie ‘Hydrogen Transition: Future Fuels’, onder leiding van Ricardo Marvao van innovatieconsultancy Beta-i en Marijke Vos van nlmtd, stond in het teken van collectief innoveren. Samen innoveren is nodig omdat de uitdagingen in de waterstoftransitie te groot zijn om als bedrijf geïsoleerd aan te pakken. Er wordt wel veel over waterstof gepraat, maar te weinig resultaat geboekt.

Innoveren is al moeilijk, maar samen met concurrenten innoveren, is dat niet een brug te ver? Nee, hielden Marvao en Vos hun publiek voor. Ze deden er ervaring mee op in het Open Innovatie Programma Free Electrons, waarin start-ups en grote energieleveranciers hecht samenwerken om oplossingen te vinden voor de wereldwijde schone energietransitie. Samen werken ze binnen pilotprojecten, ontwikkelen commerciële producten en faciliteren investeringsmogelijkheden. In de achtste editie van het programma liepen 150 pilots, waar 23 miljoen dollar in omging.

Naar voorbeeld van Free Electrons is Beta-i het Collectieve Innovatie Programma Future Fuels gestart en nodigt het partijen uit daarin te participeren. Het idee is een ecosysteem van partijen op te zetten dat de hele waardeketen van waterstof omvat, van productie, opslag en transport tot eindgebruik. Het programma ondersteunt de samenwerking op alle vlakken, van het onboardingproces, het definiëren van de uitdagingen, onderzoek tot aan de rapportage. Sleutel voor het succes zijn de pilotprojecten die snel resultaat geven. De kosten worden gedeeld en er zijn duidelijke regels voor het spel van samen innoveren.

‘Wie niets te winnen heeft, moet niet meedoen’, stelt Marvao. ‘Het open en eerlijk delen van kennis en informatie is een andere voorwaarde voor succes’, zegt hij. Inmiddels doen er tien partijen mee aan Future Fuels, die elkaar goed kennen, elkaar vertrouwen en er echt in geloven. ‘Het kan lastig zijn de juiste stakeholders met budget op te sporen, maar je hebt ze wel nodig’, zegt Vos. ‘We begeleiden de start-ups in het proces. Het gaat om meer dan het vinden van de volgende grote klant.’