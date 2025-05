De Eindhovense medtech-onderneming Salvia BioElectronics heeft met succes een Series B-investeringsronde van $60 miljoen (€53 miljoen) afgesloten. De ronde werd geleid door Innovation Industries met deelname van Invest-NL, het EIC Fund en bestaande investeerders zoals Inkef, Panakès Partners, SHS Capital, Dolby Family Ventures, BOM en Thuja Capital.

De financiering stelt Salvia in staat om het klinisch onderzoek naar MySalvia Therapy af te ronden en de voorbereiding van de commerciële lancering in de VS, Europa en Australië te versnellen. De therapie is gebaseerd op een gepersonaliseerde vorm van neuromodulatie, waarbij een ultradunne implantaat op sleutelzenuwen wordt geplaatst om de frequentie en intensiteit van migraineaanvallen te verminderen.

“Chronische migraine is een invaliderende aandoening die mensen sociaal en professioneel uit het leven duwt,” zegt Hubert Martens, CEO en oprichter. “Met MySalvia Therapy willen we hen controle teruggeven. Deze investering brengt ons een cruciale stap dichter bij markttoelating en grootschalige toepassing.”

Minimale invasie, maximale impact

De FDA heeft Salvia’s technologie eerder aangemerkt als Breakthrough Device, waarmee de klinische route wordt versneld. Het systeem bestaat uit twee ultradunne implantaten die vlak onder de huid van het voorhoofd en achterhoofd worden geplaatst. Patiënten activeren de therapie zelf, op aanvraag, met een draagbaar extern apparaat – gericht op precisie, gemak en directe verlichting.

De behandeling biedt een alternatief voor patiënten die niet reageren op bestaande medicatie, een groep waarvoor de behoefte aan nieuwe oplossingen groot is. Klinische data uit het lopende RECLAIM-onderzoek laten positieve signalen zien over zowel effectiviteit als gebruiksgemak.

“Salvia combineert cutting-edge neuromodulatie met een elegante, minimaal invasieve aanpak,” aldus Caaj Greebe, partner bij Innovation Industries. “Dit is een schoolvoorbeeld van deeptech met directe maatschappelijke impact.”

Positionering binnen Europese medtech en deeptech

Marktpotentie : Wereldwijd kost migraine jaarlijks naar schatting $110 miljard aan productiviteitsverlies en zorgkosten.

: Wereldwijd kost migraine jaarlijks naar schatting aan productiviteitsverlies en zorgkosten. Technologie : De therapie sluit aan bij de trend van slimme, gepersonaliseerde neuromodulatie , een domein waar Nederland sterk in is.

: De therapie sluit aan bij de trend van , een domein waar Nederland sterk in is. Internationale expansie: Naast vestiging in Eindhoven is Salvia actief in de VS, Europa en Australië, met een pipeline die zich mogelijk ook richt op clusterhoofdpijn.

Opgericht in 2017 in Eindhoven, ontwikkelt Salvia BioElectronics innovatieve oplossingen voor mensen met chronische migraine. De gepatenteerde implantatietechnologie is ontworpen voor precisietherapie met minimale ingreep. Salvia werkt aan markttoelating in de VS, EU en Australië en bouwt tegelijk aan toepassing in andere neurologische aandoeningen.