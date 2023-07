Safran neemt Collins Aerospace’s hoogtechnologische actuatie- en vluchtcontroleactiviteiten over, die missiekritisch zijn voor commerciële en militaire vliegtuigen en helikopters. Het bedrijf heeft ongeveer 3.700 werknemers in acht vestigingen in Europa (Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Italië) en in Azië, en profiteert ook van MRO- en engineeringmogelijkheden. Het zal naar verwachting een omzet genereren van ongeveer $ 1,5 miljard en een EBITDA van $ 130 miljoen in 2024E1.

Olivier Andriès, Chief Executive Officer van Safran: “De voorgenomen transactie biedt een unieke kans om onze positie in missiekritische actuatie- en vluchtcontrolefuncties te ontwikkelen. Ons zeer complementaire productaanbod zou een wereldleider in deze segmenten creëren met een omzet van ongeveer $ 1,8 miljard. De transactie zou ons in staat stellen om een uitgebreid aanbod aan onze klanten te leveren en ons extreem goed te positioneren voor platforms van de volgende generatie terwijl de segmenten evolueren naar meer elektrificatie. Collins Aerospace past perfect bij zowel ons productportfolio als ons DNA met toonaangevende technologieën, terugkerende aftermarket-verkopen en winstgevende groei. ”

De transactie zal naar verwachting ongeveer $ 50 miljoen aan jaarlijkse run-rate kostensynergieën vóór belastingen genereren, die geleidelijk zouden worden geïmplementeerd van 2025 tot 2028. Dergelijke synergieën zouden met name het gevolg zijn van schaalvoordelen op het gebied van aanbestedingen, O&O-complementariteit, internalisering van inkoop en productiestromen. Bovendien zouden commerciële synergieën worden verkregen door middel van geïntegreerde aanbiedingen en een diversificatie van klanten en geografische mix. Commerciële synergieën zouden na 2028 worden voortgezet met run-rate bereikt op vliegtuigen van de volgende generatie tegen het midden van het volgende decennium.

Als onderdeel van de voorgenomen overname zouden langlopende leveringsovereenkomsten (die ~25% van de omzet dekken) tussen Safran en Collins tegen aantrekkelijke voorwaarden worden gesloten. De transactie zal naar verwachting volledig worden gefinancierd met beschikbare liquide middelen, met een beperkte impact op de netto hefboomwerking van de Groep en een herhaalde inzet voor de investment grade rating van de Groep.

De belangrijkste strategische voordelen van deze transactie voor Safran zijn: