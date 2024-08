Nearfield Instruments, leverancier van metrologie- en procescontroleapparatuur voor geavanceerde halfgeleiderfabrieken, heeft vandaag aangekondigd dat het een inkooporder heeft ontvangen voor zijn QUADRA-metrologiesystemen® van een grote halfgeleiderproductiefabriek in Azië.

QUADRA is het metrologiesysteem met de hoogste doorvoersnelheid van de atoomkrachtmicroscopie (AFM) van de halfgeleiderindustrie, ontworpen voor in-line, on-device, niet-destructieve driedimensionale (3D) metrologie. QUADRA-metrologiesystemen® is essentieel voor het versnellen van de time-to-yield en het optimaliseren van de opbrengst van high-volume manufacturing (HVM) voor geavanceerde halfgeleiderfabrieken.

De inkooporder omvat ook de onlangs gelanceerde Lightning Mode™ van Nearfield, een nieuwe functie voor QUADRA die de productiviteit en doorvoer aanzienlijk verhoogt, en Nearfield’s eigen beeldvormingsalgoritme en data-analysesoftware om klanten te helpen bij het aanpakken van de procesuitdagingen die worden veroorzaakt door krimpende geometrieën, complexe 3D-structurering en geavanceerde verpakking voor High Bandwidth Memory (HBM).

“We zijn verheugd om deze order te ontvangen van een toonaangevende geavanceerde fabriek in Azië, die agressief blijft groeien om te voldoen aan de groeiende vraag naar geavanceerde apparaten zoals HBM die AI-toepassingen mogelijk maken”, aldus Hamed Sadeghian, CEO van Nearfield Instruments. “We zijn er trots op dat onze procesbesturingsoplossingen voldoen aan de uitdagende eisen van de halfgeleiderproductie van geavanceerde apparaten en van toekomstige knooppunten op angstrom-niveau. Met onze snelle time-to-solution en niet-destructieve systemen zetten we ons in om bij te dragen aan groenere halfgeleiderfabrieken.”

Nearfield Instruments overbrugt de metrologie- en inspectie-uitdagingen van de halfgeleiderindustrie met in-line, niet-destructieve nanometrologieoplossingen voor procescontrole voor geavanceerde 3D-geheugen en logische apparaten. Hun baanbrekende technologie combineert een hoge resolutie met een hoge doorvoer, essentieel voor de productie van geavanceerde halfgeleiderknooppunten. Het hoofdkantoor van Nearfield is gevestigd in Rotterdam en er zijn kantoren in Eindhoven, Nederland en Pyeongtaek, Zuid-Korea.