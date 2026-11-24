Het Zweedse Saab heeft de overname van het Amerikaanse Mythos AI afgerond. Met de acquisitie versterkt Saab zijn positie in autonome maritieme systemen. De software van Mythos AI maakt het mogelijk om bestaande en nieuwe schepen zelfstandig te laten navigeren en op afstand te besturen, voor zowel militaire als commerciële toepassingen.

Mythos AI telt vijftien medewerkers en ontwikkelt software voor intelligente navigatieondersteuning, autonoom varen en geautomatiseerd zeebodemonderzoek. De technologie stelt schepen in staat zelfstandig te navigeren en andere vaartuigen te ontwijken. Volgens het bedrijf heeft de software inmiddels ruim 30.000 zeemijl autonoom afgelegd en bijna 40.000 ontmoetingen met andere schepen en bijbehorende uitwijkmanoeuvres verwerkt.

De overname moet Saab helpen om autonome technologie sneller beschikbaar te maken voor commerciële en militaire toepassingen. Daarbij gaat het onder meer om het vergroten van de inzetbaarheid van schepen, het uitvoeren van langdurige missies en het opschalen van autonome vlootoperaties.

Beide bedrijven hebben de technologie al gezamenlijk getest. In 2025 demonstreerden zij de navigatieondersteuning en besturing op afstand aan boord van Saabs Enforcer-vaartuig in de baai van San Diego.

Met de acquisitie breidt Saab zijn technologische basis voor autonome maritieme systemen verder uit. De combinatie van navigatiesoftware, sensortechnologie en systeemintegratie moet de inzet van autonoom opererende vaartuigen versnellen.