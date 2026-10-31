Saab test LoyalEye-radar op onbemande MQ-9B-drone

Saab en General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI) hebben met succes een vluchtproef uitgevoerd met een onbemand systeem voor vroegtijdige detectie van luchtdreigingen. Daarbij is de LoyalEye-radartechnologie van Saab geïntegreerd in de MQ-9B-drone van General Atomics.

Tijdens de testvlucht boven Zuid-Californië werd aangetoond dat het geïntegreerde systeem vanuit een onbemand platform luchtdoelen kan detecteren, volgen en classificeren. De vlucht maakt deel uit van een testprogramma dat in mei 2026 begon met de eerste vlucht van het systeem.

De LoyalEye-technologie is ontwikkeld als aanvulling op bestaande bemande Airborne Early Warning & Control-systemen (AEW&C). Door radarsurveillance vanuit een onbemand vliegtuig uit te voeren, kunnen grote gebieden langdurig worden bewaakt zonder dat daarvoor een bemanning aan boord nodig is.

Volgens Saab biedt de combinatie van LoyalEye en MQ-9B meer operationele flexibiliteit en een groter bereik. Het systeem kan zelfstandig opereren of samenwerken met bemande radarvliegtuigen. Daarmee speelt de technologie in op de groeiende behoefte aan langdurige luchtbewaking en het beperken van risico’s voor militair personeel.