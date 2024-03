Saab heeft een opdracht ontvangen van de Zweedse Defensie Materieel Administratie (FMV) met betrekking tot conceptuele studies voor toekomstige gevechtssystemen.

Dit omvat conceptuele studies van bemande en onbemande oplossingen in een systeem van systeemperspectief, technologieontwikkeling en demonstraties. Saab zal nauw samenwerken met FMV, de Zweedse strijdkrachten, het Zweedse Defensie Onderzoeksbureau, GKN Aerospace en andere industriële partners.

“Saab bevindt zich in een sterke positie en met de recente ontwikkeling van Gripen E en GlobalEye beschikken we over de geavanceerde technologie en technische knowhow om het concept van de toekomstige jager vooruit te helpen. Dit betekent dat we innovatieve oplossingen zullen blijven leveren om te voldoen aan de toekomstige operationele behoeften van de Zweedse strijdkrachten en andere klanten”, zegt Lars Tossman, hoofd van Saab’s business area Aeronautics.

Saab zal samenwerkingen verder ontwikkelen met belanghebbenden die werken met opkomende en ontwrichtende technologieën, die een belangrijke rol zullen spelen in toekomstige gevechtsvliegtuigsystemen. Saab zal ook innovatieplatforms verkennen, waaronder het Defense Innovation Initiative van de Zweedse regering en de Defense Innovation Accelerator van de NAVO voor de Noord-Atlantische Oceaan.

De conceptstudies die in dit contract zijn opgenomen, zullen parallel plaatsvinden met de upgrade van Saab naar Gripen C/D en de introductie van Gripen E in Zweden en Brazilië.