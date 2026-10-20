Defensie- en technologieconcern Saab heeft het Allied Mission System (AMS) geïntroduceerd, een cloudgebaseerd softwareplatform voor het bewaken en aansturen van operaties in de ruimte. Het systeem combineert sensordata, geautomatiseerde analyses en commandovoering in één open architectuur. Daarmee speelt Saab in op het toenemende strategische belang van ruimte-infrastructuur voor defensie en veiligheid.

Het Allied Mission System brengt gegevens uit verschillende sensoren en externe databronnen samen om activiteiten in de ruimte te monitoren en te analyseren. Geautomatiseerde analyses ondersteunen operators bij het herkennen van dreigingen en het nemen van operationele beslissingen. Het platform biedt daarnaast mogelijkheden om systemen aan te sturen, middelen te coördineren en missies te beheren.

Modulaire architectuur maakt snelle integratie mogelijk

AMS is ontwikkeld met een modulaire, open softwarearchitectuur. Datadiensten, missiefuncties en applicaties kunnen daardoor onafhankelijk van elkaar worden doorontwikkeld. Nieuwe sensoren, databronnen en technologieën kunnen worden geïntegreerd zonder het volledige systeem te vervangen.

Die flexibiliteit is volgens Saab van belang nu de ruimte steeds intensiever wordt gebruikt en tegelijkertijd een belangrijker militair operationeel domein wordt. Het platform is bovendien voorbereid op toekomstige koppelingen met commandosystemen voor operaties op land, op zee en in de lucht.

Ontwikkeld in Australië, wereldwijd inzetbaar

Het systeem is ontwikkeld in Australië en wordt wereldwijd aangeboden als Software as a Service (SaaS). Gebruikers kunnen de functionaliteit aanpassen en uitbreiden op basis van hun operationele behoeften.

Volgens Andy Keough, Managing Director van Saab Australia, bouwt AMS voort op de ervaring van Saab met geïntegreerde commandovoeringssystemen voor verschillende militaire domeinen.

Met AMS breidt Saab zijn bestaande portfolio voor surveillance en command & control uit naar ruimteoperaties. De ontwikkeling onderstreept het groeiende belang van software-integratie, sensortechnologie en interoperabiliteit binnen de internationale defensie-industrie.