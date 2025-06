Het Zweedse Saab en General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI) bundelen hun krachten in de ontwikkeling van een Unmanned Airborne Early Warning (UAEW)-oplossing. De samenwerking integreert Saab’s geavanceerde AEW-radartechnologie met het onbemande platform MQ-9B SkyGuardian van GA-ASI.

Met deze stap ontstaat een medium-altitude AEW-oplossing die langdurige surveillance en situational awareness mogelijk maakt zonder bemande inzet. Het systeem kan zowel autonoom opereren als in manned-unmanned teaming, bijvoorbeeld in combinatie met bestaande AEW&C-platforms zoals Saab’s GlobalEye.

“We koppelen onze expertise in het detecteren en volgen van moeilijk te traceren objecten aan het bewezen MQ-9B-platform,” aldus Carl-Johan Bergholm, hoofd van Saab’s business area Surveillance. “Dit vult ons bestaande portfolio aan en biedt klanten een nieuwe, flexibele AEW-capaciteit.”

De UAEW-oplossing is ontworpen voor persistent monitoring van luchtruim of maritieme gebieden en is inzetbaar vanaf zowel landbases als marineschepen. De flexibiliteit in toepassing speelt in op de groeiende behoefte van NAVO-partners en andere internationale klanten aan schaalbare en interoperabele detectiesystemen.

De samenwerking tussen Saab en GA-ASI weerspiegelt een bredere beweging binnen de defensiesector: de combinatie van autonome platforms en hoogwaardige sensortechnologie als antwoord op asymmetrische dreigingen en operationele efficiëntie-eisen. Beide partijen brengen decennialange ervaring mee in respectievelijk AEW&C en UAS-technologie, wat de ontwikkelroute versnelt en risico’s verlaagt.