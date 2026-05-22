Saab en General Atomics Aeronautical Systems testen eerste onbemande airborne early warning-oplossing

Saab en General Atomics Aeronautical Systems, Inc. hebben met succes de eerste testvlucht uitgevoerd van wat volgens beide bedrijven ’s werelds eerste onbemande airborne early warning-oplossing is. Daarbij werd Saab’s LoyalEye-radarsensor geïntegreerd op het onbemande MQ-9B-platform van GA-ASI.

De vlucht vond plaats op 19 mei op de Desert Horizon-testlocatie van GA-ASI in Zuid-Californië. Het markeert de start van een test- en evaluatiefase van meerdere maanden, die later dit jaar moet uitmonden in een volledige demonstratie van het systeem.

De samenwerking tussen beide bedrijven werd in 2025 aangekondigd en richt zich op de ontwikkeling van een onbemande oplossing voor airborne early warning (AEW). Dergelijke systemen worden ingezet voor vroegtijdige detectie van dreigingen in de lucht en leveren realtime informatie voor militaire besluitvorming.

Onbemande uitbreiding van bestaande AEW-capaciteiten

Saab geldt wereldwijd als een van de belangrijkste spelers op het gebied van airborne early warning-systemen, onder meer met het bemande GlobalEye-platform. Door de integratie van de compacte LoyalEye-radar op een onbemand toestel willen Saab en GA-ASI langdurige luchtbewaking mogelijk maken zonder bemanning aan boord.

Volgens Carl Johan Bergholm, hoofd van Saab’s business area Surveillance, moet de combinatie van LoyalEye en MQ-9B vooral zorgen voor grotere operationele flexibiliteit en een langere inzetduur.

“Het systeem biedt cruciale airborne sensing-capaciteiten die bijdragen aan een groter operationeel bereik en verbeterd situationeel bewustzijn, als aanvulling op bemande platforms,” aldus Bergholm.

Ook GA-ASI benadrukt de voordelen van een onbemand AEW-platform. Volgens president David R. Alexander kan het systeem worden ingezet tegen uiteenlopende dreigingen, waaronder drones, geleide raketten, gevechtsvliegtuigen en andere tactische luchtwapens.

Lange inzetduur en satellietcommunicatie

De gezamenlijke oplossing moet verschillende toepassingen ondersteunen, zoals vroegtijdige waarschuwing, langeafstanddetectie en het gelijktijdig volgen van meerdere doelen. Het systeem kan opereren buiten directe zichtlijn en maakt gebruik van satellietcommunicatie (SATCOM).

De keuze voor de MQ-9B is daarbij strategisch. Het medium-altitude long-endurance-platform staat bekend om zijn lange vliegtijden en hoge operationele beschikbaarheid. Volgens GA-ASI biedt een onbemande configuratie bovendien het voordeel dat vliegers niet aan direct gevaar worden blootgesteld.

Met de eerste succesvolle vlucht zetten Saab en GA-ASI een belangrijke stap richting een nieuwe generatie luchtverdedigings- en surveillancesystemen, waarin onbemande platforms een steeds grotere rol spelen.