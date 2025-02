Saab en Aalto University kondigen de verlenging van hun onderzoekssamenwerking met nog eens 10 jaar aan, tot 2036. De nieuwe overeenkomst omvat een minimale investering van 10 MEUR, gericht op het waarborgen van de continuïteit van het onderzoek op belangrijke gebieden die van vitaal belang zijn voor de activiteiten van Saab.

In 2017 lanceerde Saab een substantiële onderzoekssamenwerking met de Aalto University, gericht op het gebied van antennetechnologie, micro-elektronica, radarsignaalverwerking, kunstmatige intelligentie en hydro-akoestische detectie. Vandaag kondigen Saab en Aalto University de voortzetting van de samenwerking aan met een minimale investering van 10 MEUR, voor de periode 2027-2036.

“De succesvolle geschiedenis van Saab is gebaseerd op constante innovatie. Om die positie te behouden, moeten we de opkomende technologieën in de frontlinie van het huidige onderzoek begrijpen en ervan profiteren. De samenwerking met Aalto University toont duidelijk de voordelen aan van samenwerking tussen de academische wereld, de industrie en de overheid om aan onze gemeenschappelijke behoeften te voldoen”, zegt Micael Johansson, President en CEO van Saab.

“De samenwerking met Saab biedt Aalto University de mogelijkheid om te investeren in langetermijnonderzoek op belangrijke gebieden van geavanceerde technologie. Dankzij de overeenkomst kan Aalto University haar onderzoeksactiviteiten in het veld uitbreiden en verdiepen en nieuwe experts opleiden”, zegt Ilkka Niemelä, president van Aalto University.

Tot op heden heeft het programma acht gepromoveerden voortgebracht, en naar verwachting zullen er nog drie hun studie in 2025 afronden. Daarnaast zijn er tal van masterdiploma’s uitgereikt op gebieden die direct relevant zijn voor de activiteiten van Saab. Veel afgestudeerden zijn toegetreden tot de productontwikkelingsteams van Saab in Tampere, waar ze sleutelposities bekleden bij de ontwikkeling van nieuwe sensorproducten.

De verlenging van het contract onderstreept de toewijding van Saab en Aalto University om hun samenwerking verder te versterken en te zorgen voor het voortdurende streven naar academische excellentie en strategisch onderzoek dat de komende jaren innovatie zal stimuleren.

