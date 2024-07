Omdat hun betrokkenheid op het laagste niveau in jaren is, moeten medewerkers andere manieren vinden om geluk te ervaren in hun carrière en dagelijkse werk. Vaak is het idee dat als iemand niet blij is met zijn baan hij gelukkiger wordt als hij op zoek gaat naar een nieuwe job. Dit is echter niet altijd het geval. Meestal zijn mensen niet zo zeer op zoek naar een nieuwe baan, maar vooral naar een nieuwe mentaliteit. Wie aan een nieuwe functie begint, maar tegelijkertijd dezelfde patronen blijft volgen, verbetert weinig.

Dus stel uzelf eerst eens deze belangrijke vragen: wat maakt me ongelukkig? Is het de omvang van het werk? Het gebrek aan flexibiliteit? De druk die ik voel om te presteren? Of kunt u geen nee zeggen uit angst geen ‘teamspeler’ te zijn? En kijk dan eens of u een en ander kunt veranderen binnen uw huidige functie. Als dat niet mogelijk is, zet dan stappen om te vertrekken, maar als het kan worden aangepakt, werk dan samen met het management om uw situatie te veranderen.

Het World Happiness Report benadrukt dat de ontwikkeling van sterke persoonlijke relaties een belangrijke pijler is voor een gelukkiger leven; dat geldt ook op de werkplek. Sociale steun is essentieel en de ontwikkeling van sterke team- en collega-relaties kan ook een grote rol spelen in hoe gelukkig mensen zich op hun werk voelen. Een beste vriend op het werk maakt dat werk aangenamer, biedt emotionele steun en verbetert de werkprestaties door betere communicatie en samenwerking. Hoe meer verbonden werknemers zich voelen, hoe meer betrokken ze zijn bij hun werk. Het koesteren van relaties kan ook een positieve invloed hebben op de kwaliteit van hun werk, want hoe comfortabeler ze zich voelen om hulp te vragen of samen te werken met collega’s, hoe sterker de output van het team zal zijn.

Stress is een van de belangrijkste oorzaken van burn-out en kan leiden tot ongemotiveerd en niet-betrokken personeel: medewerkers voelen zich ongelukkig en overweldigd. Hoewel stress niet volledig te vermijden is, kunnen mensen wel stappen zetten om zoveel mogelijk onnodige stress uit hun leven te bannen. Door hun persoonlijke waarden te identificeren en te onderzoeken, kunnen ze beter begrijpen waarom ze zich waarschijnlijk op een bepaalde manier gedragen, reageren of met anderen omgaan. Bovendien kunnen ze de omgeving, baan of organisatie identificeren waarin ze het beste tot hun recht komen. Door hun persoonlijkheid te gebruiken om werkgewoonten te onderzoeken, kunnen werknemers hun werkroutines en gewoonten effectiever veranderen. Zo kunnen ze stress verminderen en een burn-out voorkomen voor een gelukkiger, meer betrokken werkleven.

Ryne Sherman is chief science officer bij Hogan Assessments.