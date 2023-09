RWE, wereldleider in de opwekking van duurzame energie, heeft zijn nieuwe innovatieve testfaciliteit voor Airborne Wind in Ierland voor het eerst in gebruik genomen. Dit maakte de eerste vlucht van een nieuwe kitetechnologie van de Nederlandse startup Kitepower in Bangor Erris, County Mayo, Ierland mogelijk.

Innovatieve technologie begint eerste vlucht in County Mayo, Ierland

Testfaciliteit van RWE is de eerste in zijn soort in Europa

Het project is ontwikkeld in samenwerking met partner Mayo County Council en financiering van Interreg Noordwest-Europa.

RWE is toegewijd aan het verkennen en ondersteunen van innovatie in de sector en technologische vooruitgang op alle terreinen van windenergie. Airborne Wind Energy is een nieuw type windenergie technologie dat RWE in Ierland test in samenwerking met technologiepartner Kitepower en met ondersteuning van Interreg Noord-West Europa.

De locatie in Bangor Erris werd geselecteerd na een uitgebreide wereldwijde zoektocht naar een geschikte locatie om deze technologie verder te ontwikkelen. De locatie verkreeg eerder dit jaar de benodigde vergunningen om het Kitepower-systeem te laten vliegen.

Cathal Hennessy, Head of Onshore Renewables Development (Wind, Solar and Storage) UK & Ireland zei: “We zijn verheugd dat RWE een bijdrage kan leveren bij de ontwikkeling van deze nieuwe windenergietechnologie samen met onze partner Kitepower. RWE verkent verschillende industrie-innovaties om te zien of airborne windtechnologie ons bestaande portfolio van hernieuwbare energie van offshore en onshore wind, zonne-energie en batterijopslag kan aanvullen. Airborne Wind vereist lagere kapitaal investeringen en minder materialen. Daarmee heeft het potentieel om een rol te spelen bij het verder verlagen van de energiekosten. De technologie maakt gebruik wind op hogere hoogten die sterker, stabieler en meer constant zijn. Het kan zowel onshore als offshore worden gebruikt en in combinatie met andere technologieën zoals zonne-elektriciteitsopwekking.”

Johannes Peschel, CEO Kitepower, voegde toe: “Kitepower gebruikt, zoals de naam al doet vermoeden, een grote vliegerstructuur met een hybride skelet van opblaasbare en vaste glasvezel delen om de vlieger open te houden. De spanwijdte van de kite bedraagt 60 vierkante meter met een gewicht van slechts 80 kg, inclusief de kite stuur- en sensoreenheid. We ontwikkelen en testen ons Kitepower Falcon-systeem in Bangor Erris met als doel om tot 100 kW aan energie te genereren. De vlieger zal aanvankelijk vliegen op een hoogte van maximaal 350 meter en kan in de komende maanden ook op grotere hoogten testvluchten maken. De speciaal ontwikkelde test hub in Bangor Erris is de eerste in zijn soort en helpt ons de ontwikkeling van ons systeem verder te versnellen. We zijn trots op de realisatie van deze test hub en vastbesloten om deze nieuwe klasse hernieuwbare energie in de nabije toekomst aan onze wereldwijde energiemix toe te voegen.”

Kitepower gebruikt een Kite Control Unit (KCU) die aan de kabel is bevestigd om de richting waarin de vlieger vliegt te regelen. De Dyneema-kabel (een ultrasterk touw dat sterker is dan staaldraad van dezelfde afmeting, maar minder dan een tiende van het gewicht) is bevestigd aan een grondstation, gehuisvest in een conventionele 20-voet container. Het grondstation heeft een generator die de mechanische energie van de vlieger omzet in elektriciteit.

Elektriciteit wordt geproduceerd in de “Reel Out Phase” wanneer de vlieger in een achtvormig patroon tegen de wind in wordt gevlogen en een hoge trekkracht bereikt die de kabel uit de lier in het grondstation trekt. Tijdens deze Reel Out fase produceert de Kitepower Falcon elektriciteit. Wanneer de kabel zijn maximum bereikt, wordt de vlieger door de KCU terug naar direct boven het grondstation gestuurd en wordt de kabel opgerold met een kleine hoeveelheid energie. Dit staat bekend als de “Reel In Phase”. Zodra de Reel In fase is voltooid, begint de Reel Out fase opnieuw. Normaal gesproken duren deze twee fases 100 seconden, 80 seconden voor Reel Out en 20 seconden voor Reel In.

RWE heeft zich gevestigd als een belangrijke speler op de Ierse energiemarkt met een groeiend portfolio van projecten in ontwikkeling en bedrijf. Het bedrijf is operationeel sinds 2016 en heeft twee kantoren, één in Kilkenny City en één in Dún Laoghaire, Co Dublin.

RWE heeft één onshore windpark in Kerry en twee batterijopslagfaciliteiten, in Monaghan en Dublin. Het doel van RWE voor Ierland is om zijn hernieuwbare energiebedrijf te laten groeien, waarbij RWE een langetermijnenergiepartner voor Ierland zal zijn tijdens de energietransitie van het land naar 2030 en daarna. RWE heeft meer dan 2 gigawatt (GW) aan projecten in ontwikkeling, waaronder twee offshore windparken (1.750 MW) en tien onshore windparken (520 MW) met hybride technologieën.

RWE loopt voorop in de transitie naar een groene energiewereld. Met een uitgebreide investerings- en groeistrategie zal het bedrijf zijn krachtige, groene generatiecapaciteit tegen 2030 uitbreiden tot 50 gigawatt wereldwijd. RWE investeert hiervoor in dit decennium meer dan € 50 miljard bruto. Het portfolio is gebaseerd op offshore en onshore wind, zonne-energie, waterstof, batterijen, biomassa en gas. RWE Supply & Trading biedt op maat gemaakte energieoplossingen voor grote klanten. RWE heeft vestigingen in de aantrekkelijke markten van Europa, Noord-Amerika en de regio Azië-Pacific. Het bedrijf faseert kernenergie en steenkool op een verantwoorde manier uit. Voor beide energiebronnen zijn door de overheid verplichte uitfaseringsplannen vastgesteld. RWE heeft wereldwijd ongeveer 19.000 medewerkers en heeft een duidelijke doelstelling: netto nul emissies tegen 2040. Op weg daar naartoe heeft het bedrijf zichzelf ambitieuze doelen gesteld voor alle activiteiten die broeikasgasemissies veroorzaken. Het initiatief Science Based Targets heeft bevestigd dat deze emissiereductiedoelen in lijn zijn met het Parijs-akkoord. Dit is geheel in de geest van de doelstelling van het bedrijf: Onze energie voor een duurzaam leven.

Kitepower is een leidende start-up in Airborne Wind Energy (AWE), die innovatieve en kosteneffectieve alternatieven voor bestaande windturbines ontwikkelt.De gepatenteerde technologie van Kitepower is een game-changer in de windenergiesector: Kitepower gebruikt tot 90% minder materiaal en is twee keer zo efficiënt als conventionele windturbines met hetzelfde vermogen. Kitepower-systemen zijn zeer mobiel en eenvoudig te installeren, omdat ze geen grondstofintensieve torens of zware funderingen vereisen.

Het systeem is in staat om sterkere en persistentere wind op hogere hoogten te benutten, wat resulteert in capaciteitsfactoren van meer dan 0,5 en een kosteneffectieve elektriciteitsopwekking. Kitepower’s toonaangevende product, de Kitepower Falcon, is speciaal ontworpen om afgelegen gemeenschappen over de hele wereld in staat te stellen hun afhankelijkheid van vervuilende en dure dieselvoorziening te verminderen.