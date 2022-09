‘Rustige’ ESEF-Technishow: ‘In 2024 weer in maart!’

Wie vorige week donderdag over de ESEF Maakindustrie-Technishow 2022-beurs liep werd geconfronteerd met lege gangpaden en stands waarop de bemensing, om de tijd te doden, maar met zichzelf in gesprek ging. De enkele bezoeker die langsliep werd ‘bijna de stand ingekeken’, zo was de persoonlijke ervaring van een van de Link-redacteuren die er wel was. Mede door de treinstaking waren de dinsdag en de woensdag nóg rustiger geweest, zo viel op de beursvloer te beluisteren. En bij presentaties waar ruimte was voor 40 toehoorders waren er slechts een handvol.

Wat rommelig

‘De timing was niet goed. Maar het was ook wat rommelig’, duidt Nevat-voorzitter Corné van Opdorp de ESEF-Technishow-beurs van vorige week. ‘Veel gaten op de beursvloer, opgevuld met bankjes en plantenbakken. En de scheiding tussen de twee beurzen was niet duidelijk. Als je even niet oplette liep je zonder er erg in te hebben ineens op de andere beurs.’ Dat er gaten op te vullen waren had alles te maken met het feit dat er de nodige exposanten op het laatste moment hadden afgehaakt. ‘Die stonden dan nog wel op de borden aangekondigd, maar waren er niet.’ Van Opdorp, tevens managing director van metaalbedrijf BOZ, heeft jaren achtereen een stand gehad op de ESEF, maar is er niet rouwig om dit jaar te hebben overgeslagen. ‘Ofschoon ik van Nevat-leden die er wel stonden toch enthousiaste verhalen hoorde. Je hebt natuurlijk ook maar één goede klant nodig om je beurs goed te maken. Hoe goed het bezoek is geweest, kan ik zelf niet goed beoordelen.’

‘Maar er een kennisbeurs van’

De ‘timing’ – van 30 augustus tot en met 2 september, terwijl in Zuid-Nederland de schoolvakanties nog liepen en slechts weken voor de Euroblech eind oktober – was niet uit luxe gekozen, realiseert Van Opdorp zich ook. ‘De beurs is vanwege corona uitgesteld en dit was het enige slot dat nog openstond bij de Jaarbeurs in Utrecht. En dan was er ook nog eens de NS-staking…’ Maar een andere week kiezen is wat hem betreft niet voldoende om het niveau van de beurs omhoog te krijgen. ‘Maak er veel meer een kennisbeurs van, met een duidelijke, specifieke thematiek als ‘digitalisering in de keten’. Dat biedt exposanten niet alleen de mogelijkheid hun innovaties te laten zien, maar ook om hun kennis met het bezoek te delen. Laat je je mensen de beurs bezoeken, dan komen ze in elk geval met nieuwe kennis en inzichten terug.’

‘Velen niet aanwezig dus kwamen ze bij ons’

André Gaalman, voorzitter van FPT-VIMAG, de Federatie voor Productietechnologie die ook eigenaar van TechniShow, is tevens dga van machinebouwer Leering uit Hengelo die er zelf ook met een stand stond: ‘De dinsdag was door de treinstaking rustig, maar de woensdag en de donderdag waren voor ons goed, waarop we veel waardevolle contact hebben kunnen leggen. Voor onze straaltechnologie was het rustig, maar de 3D-printing post processing kreeg veel aandacht en de belangstelling voor Lang Technik, een Duitse fabrikant van product handling en automatisering die wij vertegenwoordigen, was juist groot. Omdat veel fabrikanten niet aanwezig waren gingen bezoekers toch verder kijken en kwamen dan uit bij ons.’

‘In 2024 weer in maart’

In zijn rol als FPT-VIMAG-voorzitter erkent Gaalman dat de gekozen week niet ideaal was. ‘Maar we wilden na drie keer uitstel vanwege corona toch heel graag de beurs weer wél organiseren, om op het netvlies te blijven van exposanten en bezoekers. Een andere week was niet mogelijk omdat de Jaarbeurs voor het najaar helemaal volgepland was. Maar in 2024 is het weer in maart, als vanouds.’ Dan zal ook het ‘thematisch plein’ terugkomen. ‘Er was nu een plein met stands en lezingen rond het thema 3D-printing. En dat was een succes, met veel bezoek. Dat concept gaan we zeker herhalen, met een thema binnen de nieuwe productietechnologie en automatisering. Dat bevestigde ook Peter Wennink, de ceo van ASML die de beurs opende: de Nederlandse industrie is uitermate belangrijk voor ASML en om dat te blijven moet het voortdurend investeren in nieuwe productietechnologie en automatisering.’

Cijfers?

De Jaarbeurs is intussen nog bezig met het inventariseren van het aantal bezoekers en exposanten dat daadwerkelijk acte de présence heeft gegeven vorige week.