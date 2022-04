Russische invasie kan tekort semicon-grondstoffen verder vergroten

De wereld blijft kampen met aanhoudende tekorten aan halfgeleiders, hoewel sommige segmenten de voorbije maanden een geleidelijke verbetering hebben laten zien. De Russische invasie in Oekraïne kan het probleem nog verergeren met een directe impact op de toeleveringsketen van grondstoffen voor chipfabricage en een nieuwe golf van paniekaankopen. Gaurav Gupta, Vice President Analyst bij Gartner, spreekt hier over de onmiddellijke en langetermijngevolgen van de Russische invasie in Oekraïne voor de toeleveringsketens.

Drie scenario’s

Er zijn voor de chipindustrie drie belangrijke scenario’s die zich zouden kunnen afspelen als gevolg van de Russische invasie in Oekraïne, zo duidt Gupta in Semiconductor Digest:

Grondstoffentekorten of onderbreking van de aanvoer van grondstoffen uit Oekraïne en Rusland die van cruciaal belang zijn voor alles, van microchips en sensorchips tot geheugen en packaging. Paniekaankopen of uitputting van voorraden van eindproducten tot n-tiermaterialen, met tekorten en prijsstijgingen tot gevolg. Sancties of een verstoorde vraag leiden tot onevenwichtigheden in de toeleveringsketens die doorwerken in de planning en het capaciteitsbeheer en tot capaciteitsinvesteringen net op het moment dat de investeringen in halfgeleiders in een stroomversnelling geraken.

Het is belangrijk op te merken dat veel chipfabrikanten hebben aangegeven dat hun toeleveringsketens voor grondstoffen en gas divers zijn en dat zij over voldoende voorraden beschikken, en zij verwachten eigenlijk geen onmiddellijk effect te zien buiten de reeds bestaande tekorten. Zij zijn echter op hun hoede voor langetermijngevolgen als de situatie aanhoudt of escaleert.

De gevolgen voor het grondstoffenaanbod, de marktvraag en het aanbodgedrag hangen af van hoe de situatie zich ontwikkelt, dus het grootste risico is of er een nieuwe golf van paniekaankopen op gang komt. Dit was een van de belangrijkste redenen voor het ontstaan van het aanhoudende tekort aan halfgeleiders, omdat het de toeleveringsketen overbelastte en verder verslechterde, zonder dat het de kopers enig voordeel opleverde. Apparaten waarvan er nu al tekorten zijn, zoals geïntegreerde schakelingen voor energiebeheer, chips voor bedrijfsnetwerken en veldprogrammeerbare gate arrays, zouden vooral de auto- en communicatie-industrie verstoren.

Waar het op neerkomt: de toeleveringsketen voor halfgeleiders staat om diverse redenen al onder druk. Hoewel grotere investeringen en capaciteitsuitbreiding gepland zijn, vergt het tijd om het aanbod op te voeren.

Wat is het belang van Rusland en Oekraïne voor de chipindustrie?

De regio levert verschillende grondstoffen die van cruciaal belang zijn voor de chipindustrie. Oekraïne is bijvoorbeeld een belangrijke bron van inerte gassen, zoals neon, dat nodig is voor het lithografieproces van halfgeleiders, en elke onderbreking in de levering van neon en andere edelgassen uit het land kan leiden tot tekorten en daarmee gepaard gaande kosteninflatie.

Rusland is een belangrijke producent van metalen zoals aluminium, nikkel en koper. Aluminium is een geleider die vaak wordt gebruikt voor de vervaardiging van passieve componenten en voor het verbinden van draden. Passieve componenten, zoals weerstanden en condensatoren, worden vaak gebruikt in allerlei soorten elektronische apparatuur. Elke onderbreking in de aanvoer van een van deze metalen zou de prijzen kunnen doen stijgen en vervolgens de prijzen van halfgeleiders en elektronische systemen kunnen beïnvloeden.

Het is echter belangrijk op te merken dat de meeste chipfabrikanten noodplannen hebben, zoals het diversifiëren van leveranciers en het aanhouden van grote voorraden. Gartner verwacht dan ook geen onmiddellijk effect. Maar toch kunnen paniekaankopen en stijgende transport- en logistieke kosten leiden tot hogere prijzen over de hele linie.

Hoe kunnen bedrijven zich beschermen tegen deze mogelijke gevolgen?