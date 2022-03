Rusland was voor Turck ‘zeer relevante markt’

Christian Wolf, managing director van de wereldwijd opererende Turck Group met een grote productielocatie in het Duitse Halver, sprak zich op de site come-on.de uit over de crisis in Oekraïne en de gevolgen voor Turck. De Turck Group is sinds 2005 vertegenwoordigd in Rusland met een eigen verkooporganisatie in Moskou, waarbij verkoopkantoren in verschillende regio’s van Rusland zijn aangesloten. In Oekraïne bezit Turck geen eigen vestiging of eigen werknemers; oplossingen worden aangeboden via een onafhankelijke vertegenwoordiger in Kiev, aangestuurd door het hoofdkantoor van Turck.

Zakendoen onmogelijk

‘We staan in nauw contact met onze Russische algemeen directeur om de dynamische situatie regelmatig te evalueren. Ook met onze lokale distributeur in Oekraïne hebben we contact en we hopen vooral dat al diens werknemers en familieleden veilig zijn’, aldus Wolf op come-on.de eind vorige week.

Gevraagd naar de verwachte zakelijke effecten van het conflict, vreesde Wolf dat de Russische inval in Oekraïne en de verwachte sancties een aanzienlijke impact zullen hebben op de economische prestaties in de regio. ‘Rusland is een zeer relevante markt voor Turck en ook een belangrijk klantland voor onze Duitse en internationale klanten in de machinebouw en installatiebouw. Dus de huidige ontwikkeling zal ook voor Turck nadelige zakelijke gevolgen hebben’, aldus de directeur een paar dagen geleden.

Inmiddels is duidelijk dat elke vorm van zakendoen met Russische partners en vestigingen volkomen onmogelijk is geworden.

Nog geen signalen

Frank de Jong, marketing manager bij Turck Nederland in Zwolle, heeft hier op dit moment weinig aan toe te voegen. ‘Wij zijn alleen verantwoordelijk voor de Nederlandse markt en wij hebben op dit moment nog geen signalen ontvangen vanuit ons moederbedrijf of onze Nederlandse klanten over mogelijke consequenties van de crisis.’