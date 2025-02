Deze eerste call for proposals binnen het Nationaal Groeifondsprogramma PhotonDelta richt zich specifiek op het financieren van wetenschappelijk onderzoek in een vroeg stadium. In het bijzonder wil het programma een bijdrage leveren aan academisch onderzoek op het gebied van toegepaste en theoretische natuurkunde, elektrotechniek, chemische technologie, materiaal- en levenswetenschappen. De uitkomsten van deze onderzoeken kunnen in de toekomst waardevolle bijdragen leveren aan de verdere ontwikkeling van fotonische chips en toepassingen in markten zoals de Agrifood, Data- en Telecom, Automotive, Computing (quantum en AI) en Gezondheidszorg sector.

NWO en PhotonDelta willen met de call onderwerpen op het gebied van fotonica stimuleren die nog niet sterk vertegenwoordigd zijn de bestaande gefinancierde projecten van PhotonDelta. Voorbeelden hiervan zijn fotonica in de gezondheidszorg, duurzame fotonische technologieën en optische kabels.

Per project is het mogelijk om minimaal €400.000 en maximaal €1.200.000 subsidie aan te vragen. De maximale looptijd van een project is 6 jaar.

Cofinanciering is in deze call for proposals niet verplicht wanneer de projectkosten lager zijn dan € 700.000. Het is wel mogelijk cofinanciers toe te voegen in de aanvraag.

Als de totale projectkosten hoger zijn dan € 700.000 is een in cash of in-kind bijdrage door een of meerdere gebruiker(s) verplicht. Deze bijdrage moet 25% zijn van hoeveel de projectkosten boven het limiet van € 700.000 uitkomen.

Het is verplicht om eerst een intentieverklaring in te dienen voordat de aanvrager een volledige aanvraag indient. Zowel het indienen van een intentieverklaring als het indienen van een volledige aanvraag gebeurt via ISAAC.

De deadline voor het indienen van intentieverklaringen is 27 maart 2025 , voor 14:00:00 CET.

, voor 14:00:00 CET. De deadline voor het indienen van aanvragen is 29 april 2025, voor 14:00:00 CEST.

Nationaal Groeifondsprogramma PhotonDelta

Deze call for proposals maakt onderdeel uit van het Nationaal Groeifondsproject PhotonDelta. Dit programma heeft als doel om Nederland de koploper in de mondiale chipindustrie te maken, met honderden bedrijven en klanten over de hele wereld. Dankzij fotonische chips wordt het mogelijk om kleinere, snellere en energiezuinige apparaten te bouwen. Ook maken deze chips eerdere diagnostiek van ziekten, veilige zelfrijdende voertuigen en een efficiëntere voedselproductie mogelijk.

Programma’s voor het Nationaal Groeifonds

NWO voert thematische programma’s uit voor onderzoek, kennisontwikkeling en innovatie die zijn gefinancierd uit het Nationaal Groeifonds. De resultaten hiervan zijn toepasbaar in innovaties en organisaties en leveren zo een bijdrage aan het duurzame verdienvermogen en de brede welvaart van Nederland. In de programma’s werken partijen uit de gehele kennisketen samen, zowel publiek als privaat.