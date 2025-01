Lan Handling Technologies, wereldwijd marktleider in volledig geautomatiseerde handlingsystemen voor de (pet)food- en farmaceutische industrie, heeft Ruben Jakobs benoemd tot Chief Executive Officer, met ingang van 1 januari 2025. Met zijn uitgebreide internationale ervaring op het gebied van material handling, hightech en automatisering is Jakobs goed gepositioneerd om het bedrijf naar de volgende groeifase te leiden.

Jakobs is afgestudeerd aan de Technische Universiteit Eindhoven en heeft leidinggevende functies bekleed bij vooraanstaande technische bedrijven, zoals DAF Trucks, Vanderlande en NTS. Bij Vanderlande heeft Jakobs uitgebreide ervaring opgedaan in het managen van complexe projecten en gerelateerde diensten. In zijn vorige functie bij NTS was Jakobs wereldwijd eindverantwoordelijk voor commercie. Hij heeft bewezen succes in het leveren van klantwaarde en het versterken van organisatorische capaciteiten, wat leidt tot winstgevende groei.

Ruben Jakobs: “Lan Handling Technologies is een zeer innovatief bedrijf met een sterke internationale marktpositie. Ik ben enthousiast om nieuwe groeimogelijkheden te ontsluiten en ons leiderschap in handlingoplossingen uit te breiden. Het scala aan mogelijkheden dat het bedrijf heeft, waaronder innovatie en serviceontwikkeling, geeft me enorm veel energie om deze uitdaging aan te gaan’.

Bart Aangenendt, CEO van Hydratec Industries, het moederbedrijf van Lan Handling Technologies, zegt: ‘Ik zie de toekomst van Lan Handling Technologies met Jakobs’ leiderschap met vertrouwen tegemoet. Hij brengt de juiste ervaring en drive mee om het getalenteerde Lan team te begeleiden bij het blijven leveren van uitzonderlijke resultaten voor onze klanten’.

Lan Handling Technologies richt zich op het leveren van volledig geautomatiseerde handlingsystemen voor de (pet)food en farmaceutische industrie. Met locaties in Berkel-Enschot en Halfweg in Nederland, en Jacksonville in de VS, ondersteunen we een maximale output van onze 500+ handling systemen.

Onze oplossingen worden wereldwijd gebruikt door bekende merken als Mars, Nestlé, HAK, Bonduelle, Danone, Del Monte, DFA, Simmons, Conagra en B. Braun. We zijn er trots op dat deze industrieleiders al meer dan 50 jaar op ons vertrouwen voor hun handling behoeftes.