Hoe kun je inzicht krijgen in het werkgeluk van je medewerkers en van daaruit verbeteren met interventies? Zo’n acht jaar geleden klopte Wendi Ros, communicatiemanager bij Royal Kaak, met die vraag aan bij de faculteit Gedragspsychologie van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Het traject dat volgde, en de ervaringen die Ros en haar collega’s opdeden in hun eigen organisatie, zijn uitgemond in een online tool en een eigen bv: Talk.

‘Werkgeluk is voor veel mensen een soft en ongrijpbaar begrip. Ze vinden het lastig om over dat onderwerp te praten’, weet Ros. ‘Zeker in een technische en heel nuchtere Achterhoekse organisatie als Kaak was dat ook heel spannend.’ Het bedrijf uit Terborg vond het vanuit goed werkgeverschap echter noodzakelijk om het onderwerp intern op de kaart te zetten. Ros: ‘TNO en het Trimbos-instituut hebben diverse landelijke onderzoeken uitgevoerd en daaruit komt naar voren dat een aanzienlijk deel van de beroepsbevolking te maken heeft met ongewenst gedrag en burn-outs.’ En er zijn nog heel veel meer factoren die het werkplezier kunnen beïnvloeden. ‘Alles bij elkaar kost daaraan gerelateerd verzuim werkgevers serieus geld; ruim 3 miljard euro op jaarbasis.’

Met twee Nijmeegse masterstudenten zette Ros vragenlijsten in bij diverse pilotteams om het werkgeluk bij de Kaak-medewerkers te kunnen meten. ‘We werken nu een jaar of zes met dat meetinstrument op onze vestiging in Terborg en ook al heel wat jaren in Nieuwkuijk en we zien dat we impact hebben’, aldus Ros. Zo is het ziekteverzuim bij Kaak heel laag; net iets boven de 4 procent. ‘We signaleren stressklachten in een vroeg stadium en kunnen dus eerder in gesprek komen met medewerkers waardoor we sneller kunnen doorverwijzen en zo uitval voorkomen. De directe koppeling van de tool naar de vertrouwenspersoon verlaagt de drempel.’

De tool toonde zijn toegevoegde waarde ook tijdens de coronalockdowns. ‘We hebben hem toen snel omgezet in een thuiswerkmonitor en merkten op die manier heel vlot dat een aantal mensen niet thuis kon werken’, vertelt Wendi Ros. Kaak schakelde rap en richtte enkele afdelingen zo in dat juist die medewerkers wel naar kantoor konden komen.

In het van oorsprong lokale familiebedrijf waren korte lijntjes wellicht makkelijker te leggen, maar in een internationale organisatie met divers samengestelde teams zoals nu het geval is bij Kaak ligt dat ingewikkelder. ‘Het is superbelangrijk dat mensen zich veilig voelen om zich te uiten’, weet Ros die binnen Kaak ook vertrouwenspersoon is. ‘Sociale veiligheid is minstens zo belangrijk als autonomie, betekenis en competentie als het erom gaat hoe gelukkig je medewerkers zich in je bedrijf voelen. Het is een absolute voorwaarde om in gesprek te komen over lastige zaken.’

Essentieel is dat een werkgever niet alleen vragenlijsten rondstuurt, maar ook daadwerkelijk wat met de uitkomsten doet. ‘Je moet gelijk acties koppelen aan wat je je mensen vraagt. Anders worden ze invulmoe. Maar als ze merken dat je naar ze luistert, praten ze sneller en komen eventuele problemen eerder boven water’, aldus Ros.

De Kaak-monitor, zoals de tool oorspronkelijk heette, is onder de noemer Talk App nu ook beschikbaar voor andere bedrijven.

www.kaak.com

FOTO Wendi Ros VDL-Almelo_25

Wendi Ros (Royal Kaak) vertelde onlangs op de IndustrieTOP van ING en FME over de online tool voor een sociaal veilige werkomgeving. Foto: Arjan Reef