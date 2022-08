Royal Brinkman Techniek en Berg Hortimotive bundelen de krachten voor de volgende fase van groei en ontwikkeling. Hiermee anticipeert de directie van Royal Brinkman Groep op de groeiambities die voortkomen uit haar nieuwe strategisch meerjarenplan. Daarin komt een sterke focus op enerzijds de handelsactiviteiten en anderzijds de techniekactiviteiten naar voren. De verdere integratie van beide bedrijven betekent de ontwikkeling van een nieuwe invulling van de techniekorganisatie. Per 1 augustus 2022 is Bas Brinkman, naast manager Royal Brinkman Techniek, de nieuwe manager van Berg Hortimotive. Hij neemt daarmee het stokje over van Marco van der Velden die het bedrijf gaat verlaten.

Strategische koers

Royal Brinkman Groep heeft een duidelijke groeimissie. De nieuwe strategische koers is erop gericht dat er nog meer op de kracht van de Groep wordt ingezet. Dat betekent enerzijds een sterke focus op de handelsactiviteiten en anderzijds op de techniekactiviteiten. Dit houdt onder andere een verdere integratie van Berg Hortimotive met Royal Brinkman Techniek in. De kracht van de Royal Brinkman Groep biedt de ruimte om met elkaar verder te kunnen bouwen aan een toekomstbestendige en stabiele techniekorganisatie met competitieve kwaliteitsproducten en service wereldwijd.

Centrale aansturing techniekorganisatie

De verdere integratie van beide bedrijven betekent de ontwikkeling van een nieuwe invulling van de techniekorganisatie. Dat vraagt om een daarbij passende aansturing. Marco van der Velden, managing director van Berg Hortimotive: “Ik heb gekozen om plaats te maken voor Bas Brinkman die bij Royal Brinkman Techniek een dergelijke opzet succesvol heeft neergezet. Hij is de juiste professional om het team en onze operatie te gaan leiden in de volgende fase van groei en ontwikkeling.” Marco van der Velden blijft tot 1 september 2022 voor een soepele overdracht, om zijn opvolger zo goed mogelijk in zijn nieuwe rol te laten groeien.

Bas Brinkman, manager Royal Brinkman Techniek: “Berg Hortimotive is een mooi bedrijf met een krachtig productportfolio op het gebied van interne logistieke oplossingen en een team van enthousiaste vakmensen. Nu we als Royal Brinkman Groep een volgende fase van groei en ontwikkeling ingaan, ben ik de directie dankbaar voor het vertrouwen dat ik krijg om de techniekorganisatie binnen de Groep verder invulling te gaan geven. Royal Brinkman en Berg Hortimotive zijn mooie kwaliteitsmerken en met een toegewijd en deskundig team gaan we met goede moed de mondiale marktuitdagingen aan. Ik heb daar veel zin in. Ik wil Marco van der Velden bedanken voor zijn bijdrage aan het bedrijf, voor onze samenwerking en voor zijn hulp mij voor te bereiden op mijn nieuwe rol.”

Locatie

Berg Hortimotive blijft op dezelfde locatie in De Lier gevestigd en zet haar activiteiten onder eigen merknaam voort.