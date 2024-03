Royal Avebe ontvangt samen met UMCG ruim € 1,4 miljoen Europese subsidie vanuit het Just Transition Fund (JTF). De subsidie is voor project Fibers, dat zich richt op de productie van duurzamere en gezondere (voedings)producten op basis van zetmeel. Dit aardappelzetmeel is een belangrijk ingrediënt voor plantaardige voeding, zoals plantaardige roomkaas, kwark en yoghurt. Tijdens het project worden zetmeelderivaten ontwikkeld op basis van CarbExplore Research’ enzymtechnologie, en kijken de partijen naar welke positieve effecten er zijn voor de gezondheid.

Marc Laus, Technology Officer Product & Applications bij Avebe: “We merken dat er steeds meer aandacht is voor voeding op basis van duurzame plantaardige ingrediënten. Voor Avebe is het belangrijk om te blijven innoveren en te verduurzamen. Met de opgedane kennis vanuit project Fibers kunnen we onze groene zetmeelportfolio (Etenia™) vergroten. En uniek is dat we daarbij kijken naar de positieve gezondheidseffecten van deze nieuwe zetmeelderivaten op maag en darmen. We zijn dan ook erg blij met de toekenning vanuit het JTF en de samenwerking met UMCG en CarbExplore Research”.

Duurzame zetmeelingrediënten

Fibers staat voor ‘Functional Ingredients by Enzymatic Redesign of Starch’. Binnen het project wordt aardappelzetmeel van Avebe omgezet op basis van CarbExplore Research’ enzymtechnologie. Dit levert duurzame zetmeelingrediënten op voor plantaardige voeding. Hierbij wordt gelet op gezondheidsvoordelen en textuur. Bijvoorbeeld plantaardige kwark die vetarm is, maar wel een rijke en romige smaak heeft. Vervolgens onderzoekt Prof. dr. Paul de Vos van het UMCG welke gezondheidsvoordelen er zijn.

Het Just Transition Fund

Het JTF, het ‘fonds voor een rechtvaardige energietransitie’, is een Europees fonds voor gebieden die het zwaarst worden getroffen door de overgang naar een groene economie. Hiermee wil de Europese Unie de sociaaleconomische ongelijkheid verkleinen. Het JTF komt voort uit de Europese Green Deal, het programma voor een klimaatneutraal Europa in 2050. Om deze overgang in Noord-Nederland te bereiken is 330 miljoen euro toegezegd tot 2027.

Samenwerking

Het JTF is uitgewerkt door de provincies Groningen, Drenthe en Fryslân, de gemeente Emmen en de Arbeidsmarkttafel Noord-Nederland (een publieke samenwerking tussen de drie Noordelijke arbeidsmarktregio’s – dit zijn de gemeente en UWV – en de drie noordelijke provincies). Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) voert de JTF-subsidies uit.