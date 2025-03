Per 1 mei 2025 start Roy Spit (50) als nieuwe ceo van stichting Novel-T en directeur-bestuurder van University of Twente Holding (UTH). Roy Spit maakt de overstap vanuit zijn rol als directeur-bestuurder bij Stichting Qredits, welke hij samen met zijn co-founders uitbouwde tot marktleider in kredieten voor startende ondernemers en bestaande bedrijven.

Met zijn indrukwekkende loopbaan bij Qredits is het bijdragen aan impact met innovatieve bedrijvigheid Roy zeker niet onbekend. Qredits heeft een met Novel-T vergelijkbare visie op ondernemerschap, waarbij de ondernemer centraal staat met coaching, training en krediet. Zo was hij nauw betrokken bij de huidige TOP-regeling van de Universiteit Twente en het opzetten van vergelijkbare financiele supportinstrumenten voor innovatieve ondernemers, zoals de groeiversneller van Oost NL. Ook op het gebied van stakeholdermanagement heeft hij op nationaal en internationaal niveau de nodige ervaring en netwerken opgebouwd en bouwde hij Qredits uit tot de marktleider in Nederland en Caribisch Nederland.

Bij Novel-T en de University of Twente Holding werkt Roy aan het verwezenlijken van nieuwe ambities, zowel organisatorisch als strategisch. “Er komen dynamische tijden aan, die vragen om leiderschap en focus, en het gebruik maken van de groeikansen die er liggen. Ik verheug me om samen met het MT van Novel-T en UTH volgende stappen te zetten in het laten doorgroeien van de innovatiekracht van de regio.”

Novel-T en UTH kijken uit naar de komst van hun nieuwe directeur en zijn inbreng voor doorontwikkelen van het ecosysteem. Ad Louter, voorzitter van de Raad van Toezicht van Novel-T: “Novel-T is een vaste bouwsteen in het innovatiebeleid van de regio, de provincie en zelfs op nationaal niveau. Zeker in deze geopolitiek onzekere tijden moeten we doorbouwen op wat ons als regio onderscheidt, en daar is Novel-T zeker een voorbeeld van. Ik ben ervan overtuigd dat Roy de teams van Novel-T en UTH naar een volgend level gaat brengen.”

Ook Vinod Subramaniam, voorzitter van het college van bestuur van de Universiteit Twente is positief dat Roy Spit het team gaat versterken. “Zijn verbindende leiderschapsstijl en passie voor innovatieve bedrijvigheid maken de teams rijker. Met Roy Spit aan het stuur van ons ondernemende innovatie-ecosysteem versterken we de nationale en internationale positie van Twente.