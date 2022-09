Er is een versnelling nodig, zeker nu er in de nieuwe klimaatplannen een veel scherpere daling van het emissieplafond in het ETS handelssysteem is ingesteld. De emissierechten in het ETS voor de 60 grootste uitstoters lopen nu al in 2040 af. Om te kunnen voldoen aan de regelgeving is er een veel snellere reductie van uitstoot nodig in de elektriciteitssector (43% aandeel) en energie-intensieve industrie (chemie 26%, olie 14% aandeel).