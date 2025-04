Veel bedrijven investeren in productontwikkeling, en verwachten dat die investering leidt tot bevredigende bedrijfsresultaten in de toekomst. Het rendement van die investering hangt natuurlijk sterk af van de mate waarin het product aantrekkelijk is voor potentiële klanten en hoe het zich onderscheidt van de producten van concurrenten. Maar het

rendement hangt ook sterk af van hoe snel en tegen welke kosten we het product kunnen maken en ontwikkelen. Dat leidt al snel tot de vraag: hoe efficiënt is onze productontwikkeling? Dit is niet anders voor softwareproducten en producten waarbij software een belangrijke rol speelt.

Op basis van input van onze eerste ronde tafel met als onderwerp Software Productiviteit, is er deze keer gekozen voor het onderwerp Software Re-use. Hoe zorg je ervoor dat je als organisatie ontwikkelde software kan hergebruiken, en hoe leid je dit in goede banen? In plaats van een gesprek tijdens het diner, zullen we de sprekers elk een presentatie geven met ruimte

voor vragen een discussie.

Dit keer hebben wij gekozen voor een drietal inspirerende presentaties, die hun visie geven op Software Re-use:

Re-use klinkt makkelijker dan het is – door Han Schaminée

Han Schaminée heeft 43 jaar bij verschillende bedrijven als Philips, TomTom, en Wärtsilâ gewerkt in management posities voor businesses met een hoog software gehalte. Door de jaren heen heeft hij een speciale interesse gekregen in de effectiviteit van product ontwikkeling. Hergebruik speelt

daar een belangrijke rol in, maar is niet zo makkelijk te realiseren als het lijkt. Han zal wat van zijn ervaringen delen vanuit verschillende gezichtspunten zoals een financieel, een klanten, en een transitie perspectief. Hij zal ook aangeven waar zijns inziens het huidig onderwijssysteem tekort schiet om een hergebruik-attitude te ontwikkelen.

Software hergebruik is een “management beslissing”, geen “engineering uitkomst” – door Ronald Fabel.

Ronald Fabel heeft 35 jaar ervaring bij Océ/Canon in verschillende rollen, waaronder researcher, engineer, architect, projectleider en afdelingshoofd. Momenteel is hij afdelingshoofd embedded software. Als software architect heeft Ronald in het verleden de embedded software referentiearchitectuur geïntroduceerd, die aan de basis stond van de re-use geschiedenis binnen het bedrijf. In zijn presentatie legt hij uit hoe deze architectuur tot stand kwam en welke dilemma’s hij daarbij is tegengekomen.

Het overschatte potentieel van software reuse & platformisation – door Dirk-Jan Swagerman.

Dirk-Jan Swagerman heeft een achtergrond in het volle spectrum van systeem en softwareontwikkeling, van embedded in complex cyber-physical systems en webapplicaties totimage processing met gebruik van AI-algoritmes. Daarom begrijpt hij dat software zowel een

aanwinst als een last kan zijn. Gedreven door de beloftes van lagere ontwikkelkosten, snellere levering en hogere kwaliteit, leggen veel managers de nadruk op het toepassen van ‘re-use’ of platform strategieën. Vaak worden deze grootse re-use projecten dan opgezet met de nieuwste, hipste technologieën. De verwachting is dan dat alles beter zal worden, de

software sneller wordt opgeleverd en dat de kwaliteitsproblemen van vandaag tot het verleden zullen behoren. Geweldig toch, wat kan er nou misgaan?

Tijdens en na de presentaties is er voldoende ruimte voor discussie, en naderhand zal er op locatie ook de mogelijkheid zijn na te praten en te borrelen.

Wij organiseren de bijeenkomst op 6 mei en ontvangen u graag om 1800 uur bij Tiobe Software. Wij bieden de deelnemers voor aanvang een buffet aan vanaf 18.15 en starten met de presentaties om 1900 uur en sluiten om 21-15 af met een borrel.

Aanmelden kan via info@tiobe.com of bij john.vanginkel@linkmagazine.nl. Deelname is kosteloos.