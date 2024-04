Hans Stedehouder zwaait af als directeur van Besseling Techniek en wordt op 2 april opgevolgd door Ronald de Vos. Hij gaat leiding geven aan een gedreven team, dat de Roofmaster dekwassers uitbouwde tot mondiale benchmark voor het efficiënt wassen, coaten en cleanen van kassen. “Kasdek” blijft onze core business, maar we gaan ook op zoek naar verbreding”, zegt de ambitieuze opvolger.

Hans Stedehouder neemt na 27 jaar afscheid van het bedrijf waarmee zijn eerste onderneming All Techniek in 1997 fuseerde. “Beide bedrijven waren actief in machinebouw, dekwassers waren toen net in opkomst”, blikt hij terug. “Ik zocht uitbreiding in personeel, productiecapaciteit en bedrijfsruimte, Besseling was toe aan nieuw management. Zo is één plus één drie geworden. Als één, sterk bedrijf konden we nog beter inspelen op de nieuwe trend van dekbewassing.”

Roofmaster en Roofmaster Light

In die periode leverde Besseling Techniek exclusief aan een grote toeleverancier. De beëindiging van de samenwerking in 2003 markeerde een omslag. Stedehouder verwierf de verkooprechten voor de Roofmaster dekwasser en begon direct met de ontwikkeling van de Roofmaster Light, die eveneens een bestseller werd. In de loop der jaren werden nieuwe functies en accessoires toegevoegd aan de apparatuur. Tegenwoordig zijn de zelfrijdende, multifunctionele machines inzetbaar voor bewassen, het gelijktijdig borstelen van goten, het aanbrengen van tijdelijke coatings en het verwijderen daarvan met specifieke reinigingsmiddelen.

Na Afrika toch techniek

Ronald de Vos is technisch geschoold, maar koos op jonge leeftijd toch voor het bloemenvak. Hij was o.a. 14 jaar actief voor Royal Flora Holland in diverse functies, de laatste jaren als key accountmanager in Kenia. In 2017 werd hij – eveneens in Kenia – Managing Director van de lokale vestiging van Dutch Flower Group, waar hij de commerciële activiteiten, kwaliteitsbeheer, de logistiek en de export naar bestemmingen binnen en buiten Europa onder zijn hoede had.

“Vorig jaar kwam ik terug naar Nederland”, licht hij toe. “Mijn periode in Afrika was bijzonder leerzaam en waardevol, maar na bijna negen jaar werd het tijd voor iets anders. En eerlijk is eerlijk, ik verlangde er toch wel naar om op managementniveau alsnog iets in techniek te gaan doen. Zo kwam ik al vrij snel met Hans in contact.”

Harvesting the daylight

De Vos kwam op 1 januari in dienst en is inmiddels goed in zijn rol gegroeid. Hij heeft veel zin om de ambities van het team en houdstermaatschappij Green Technology Group waar te maken.

“De Directie en GTG hebben al voor de komst van Ronald de Vos de wens uitgesproken om verbreding te zoeken van de activiteiten, gebruik makend van de aanwezige kennis en expertise”, licht hij toe. “Er wordt meer werk gemaakt van productontwikkeling, waar Hans Stedehouder(rechts op foto) als technisch adviseur voorlopig nauw bij betrokken zal blijven. De rest van zijn taken zijn inmiddels grotendeels aan mij overgedragen. Ik voel mij thuis in dit werk en in ons team, waar heel goed wordt samengewerkt. Meer dan 70% van de omzet komt tegenwoordig uit export en op dat vlak breng ik zelf wat ervaring in. Samen gaan we onze huidige slogan ‘Harvesting the daylight’ verder uitdragen en waarmaken voor onze klanten. Uit die slogan kun je als afleiden dat wij onszelf niet zien als een producent van dekwassers, maar van extra daglicht en groei. Hoe we dat breder vorm en inhoud gaan geven, zal de komende jaren blijken.”

Dank en vertrouwen

Hoewel Stedehouder voorlopig verbonden blijft aan het bedrijf dat hij tot een begrip maakte, wil hij toch graag het laatste woord hebben. “Ik wil deze gelegenheid graag benutten om mijn vrouw en mijn gezin te bedanken voor alle steun en voor het geduld dat ze vaak moesten opbrengen. Verder wil ik alle medewerkers bedanken voor hun vertrouwen en voor hun inzet, want zonder hun zou ik nergens zijn. Dat geldt uiteraard ook voor onze klanten en leveranciers. En last but not least wil ik mijn vertrouwen uitspreken in Ronald en hem veel succes toewensen in zijn leuke en uitdagende rol als directeur van Besseling Techniek.”