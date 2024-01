Zo’n 35 jaar loopt hij inmiddels mee in de hightech wereld. ‘Ik heb een heel groot deel van het computertijdperk meegemaakt’, zegt Ron Willems(managing director Development & Engineering Sioux Technologies). Hij begon ooit zelf als programmeur van eerste embedded software. ‘Inmiddels zijn we aanbeland bij clouds, grote datasets, zelflerende algoritmes en artificial intelligence.’ Vooral in dat laatste verwacht Willems veel ontwikkelingen. ‘Yuval Harari voorspelt in zijn boek Sapiens dat op termijn niet meer de mens maar computers en algoritmes de leidende organismes in de wereld gaan zijn. Dat is niet per se mijn mening, maar feit is wel dat AI nu al dingen kan die voor mensen onhaalbaar zijn. Bedenk hoe de algoritmes achter Google Maps razendsnel voor je kunnen uitrekenen wat de snelste weg is tussen punt A en punt B. Voor een menselijk brein zitten daar simpelweg te veel parameters aan.’

Je kunt AI zien als een bedreiging, bijvoorbeeld omdat er ongetwijfeld banen gaan verdwijnen aangezien AI die functies veel makkelijker kan invullen. ‘De ontwikkeling van stukken code of de uitwerking van mechanische designs, dat doen we toch vaak op basis van standaard werkwijzen en best practices. Dus dat kan AI ook. We hebben bij Sioux wel eens testen gedaan waarbij we AI vroegen om een oplossing voor een databaseprobleem. Binnen een paar seconden rolde daar een antwoord uit waarvan onze architecten zeiden: “AI doet het zeker zo goed, en sneller dan wij kunnen.”’

Met ontwikkelingen zoals ChatGPT zit AI in een gigantische stroomversnelling. ‘Dat kun je echt niet tegenhouden dus moet je er vooral op een slimme manier mee omgaan. We kijken als organisatie goed wat we ermee kunnen. En proberen out of the box te bedenken wat er nog meer mogelijk gaat zijn.’ Sioux heeft de eerste stappen op dat terrein al gezet. In softwareontwikkeling, maar ook richting de markt. ‘Als we een machine opleveren en er moeten hulpinstructies bij, dan doen we dat regelmatig met AI. Er wordt een tekst gegenereerd en avatar gezocht. Die kan dan heel goed uitleggen wat er moet gebeuren.’

Willems raadt aan om met een open blik naar AI te blijven kijken. ‘Ik zeg tegen onze engineers altijd: “Zorg dat je weet wat eraan komt en maak dat je een heel snelle volger bent.” Wie niet bij blijft, valt op een gegeven moment buiten de boot. Weet wat de voordelen zijn van AI, waar de meerwaarde ligt voor jouw organisatie. En probeer het gewoon uit, ga experimenteren want het biedt ook veel kansen.’ (AP)