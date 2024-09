Rometron uit het Achterhoekse Steenderen is een internationale speler op het gebied van slimme onkruidverdelgingsmachines. Het voornaamste product heet Weed-IT: een detectiesysteem voor landbouwspuitmachines. ‘We produceren en leveren alle elektronica en software om onkruid te detecteren, vertelt Roel de Jonge, eigenaar en directeur van Rometron. ‘Het is een soort plug en play onderdelenpakket. Lokale partners bouwen dat ter plekke op in de landen waar we verkopen.’

Rometron heeft zo’n vijftig medewerkers en is wereldwijd vertegenwoordigd, met als voornaamste markt Australië.

In 1999 richtte De Jonge zijn bedrijf op, destijds nog gericht op kleine machines voor het openbaar groen. In 2009 ontdekte hij dat ook in Australië een markt voor Weed-IT bestond. Het systeem werd doorontwikkeld voor de grootschalige landbouw. ‘Van een klein systeempje voor op de stoep naar een grote, maximaal 36 meter brede landbouwspuit’, aldus De Jonge. Vanaf 2010 verkocht hij, met toenemend succes, de nieuwe versie van Weed-IT.

De kracht van het systeem zit in het detecteren van levend groen, stelt De Jonge. ‘We gebruiken de techniek van bladgroenfluorescentie: bladgroen heeft een fluorescerend effect als je er met een bepaalde kleur licht op schijnt. Met rood licht zal de plant een beetje infrarood licht uitzenden. Dat effect is de basis voor het systeem. Zo kunnen we zien of er levende planten op het veld staan. Alleen dan worden er kortstondig chemicaliën op gespoten. Het is milieuvriendelijk, want er zijn minder chemicaliën nodig. In Australië besparen we zo’n negentig procent op het gebruik van bestrijdingsmiddelen.’

Ontwikkel- en productiepartners heeft Rometron praktisch niet meer. Kwaliteitsissues, leveringsproblemen en -kosten brachten De Jonge ertoe de kabelproductie in eigen huis te halen. Sinds dit voorjaar heeft het bedrijf ook een eigen printplaatproductielijn. ‘Dus zijn we in staat het hele product in huis te bouwen’, aldus de directeur.

Landbouw is sterk onderhevig aan conjunctuurschommelingen, weet De Jonge. ‘Momenteel heeft de landbouw het lastig en is minder investeringsbereid. Bovendien hebben we te maken met toegenomen concurrentie en zijn de prijzen van bestrijdingsmiddelen aanmerkelijk lager dan twee jaar geleden, dus de terugverdientijden worden langer. Aan de andere kant merken we dat de landbouw behoefte heeft aan detectietechniek en gerichtere toediening van onder meer chemicaliën.’

Wisselende signalen dus, maar onmiskenbaar gaat het iets minder. Hoe gaat Rometron die tegenwind te lijf? ‘We zetten sterk in op innovatie’, antwoordt De Jonge. ‘We zoeken steeds nieuwe toepassingen van ons product: het detecteren van onkruid in een opkomend gewas bijvoorbeeld. Dat gaan we binnenkort uitrollen. Zodat we ook in de toekomst in deze markt kunnen blijven concurreren.’