Anders Invest is verheugd om aan te kondigen dat per 1 februari 2024 Roland Veugelers het investeringsteam van het Food & Agri Fonds is komen versterken als senior investment manager. Roland brengt zowel uitgebreide investeerderservaring als kennis en netwerk in de nationale en internationale food en agri industrie mee.

Roland werkte eerder bij Rabobank als Food & Agri M&A adviseur aan overnames door investeerders en multinationals in alle sectoren van ‘farm to fork’. De afgelopen vijf jaar heeft Roland Veugelers gewerkt bij een private equity partij gericht op het Nederlandse MKB. Hier ondersteunde hij directieteams bij vraagstukken rondom hun commerciële propositie, internationale expansie, financiering en het meetbaar maken van strategie.

Roland Veugelers: Ik zie er enorm naar uit om het Anders Invest team te versterken en een positieve bijdrage te kunnen leveren. Met haar lange termijn investeringsfilosofie onderscheidt Anders Invest zich in het Nederlandse investeringslandschap. In combinatie met onze Food & Agri sector specialisatie bieden we een unieke combinatie van een betrouwbare investeerder met kennis van zaken. Op deze manier kunnen we een mooi thuis bieden aan bedrijven met successievraagstukken, maar zijn wij ook uitgerust om ondernemers te helpen die hun bedrijf verder willen laten groeien. Ik werk graag mee als betrokken aandeelhouder aan het bouwen van bedrijven voor de lange termijn.