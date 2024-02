ROCSYS, marktleider op het gebied van autonome laadoplossingen uit Rijswijk, heeft onlangs een overeenkomst getekend met AAE uit Helmond voor de productie van het ROC-1 Automated Connection Device (ACD). ‘Door deze samenwerking kunnen we de ROC-1 ACD sneller naar de markt brengen’, legt Elbér Ayoub, hoofd supplychain en productie bij ROCSYS, uit. ‘Daarnaast herkennen de mensen bij AAE de uitdagingen waar wij als scale-up mee te maken hebben en begrijpen ze wat we van hen verlangen.’

ROCSYS biedt oplaadoplossingen zonder menselijke interventie aan voor onder meer haventerminals, transport & logistiek, automotivesector en autonome elektrische voertuigen. ‘Alles wat elektrisch is, kan in de toekomst autonoom worden opgeladen. Het aantal markten is dus oneindig groot’, zegt Ayoub. ‘Maar we willen eerst aantonen dat onze producten werken in deze markten, voordat we actief aan de slag gaan om deze technologie ook in andere sectoren aan te bieden.’

Elbér Ayoub benadrukt dat ROCSYS bewust heeft gekozen voor AAE om de opschaling van de productie van de ROC-1 ACD in goede banen te leiden. ‘Als scale-up komen er allerlei zaken op ons af. We zitten volop in het proces om de r&d-realiteit ook te laten aansluiten bij de supplychainrealiteit. We hebben een goed functionerende ROC-1 ACD gebouwd, maar tientallen identieke devices produceren, is een fundamenteel andere uitdaging.’ Door een samenwerking aan te gaan met AAE heeft ROCSYS snel toegang gekregen tot een hecht leveranciersnetwerk met hoge kwaliteitsstandaarden, vertelt Ayoub. ‘AAE levert modules van hoge kwaliteit aan ons, waar wij zelf onze technologische kennis aan toevoegen. Het IP-gedeelte van de ROC-1 ACD wordt bij ROCSYS gemaakt. Onze samenwerking verloopt in technologisch opzicht erg goed, waarbij we nog altijd van elkaar leren. Wat mij betreft gaan we die samenwerking in de komende tijd nog verder stroomlijnen en optimaliseren.’ In de komende jaren verwacht ROCSYS honderden van de ROC-1 ACD te gaan produceren voor diverse sectoren.

Daarbij werkt ROCSYS volgens een configure-to-order-benadering. Ayoub: ‘Op het moment dat we een ROC-1 ACD laten produceren door AAE, weten we nog niet voor wie deze bestemd is. Dat wordt vaak pas op het laatste moment bepaald en daar passen we de configuratie dan op aan. Een ROC-1 ACD voor de Noord-Amerikaanse markt moet aan andere specificaties voldoen dan eentje voor de Europese markt. Op dit moment zijn vooral flexibiliteit en agility voor ons belangrijk. Naarmate het aantal bestellingen verder toeneemt, kunnen we meer naar just in time delivery gaan, gebaseerd op een gedegen forecast.’