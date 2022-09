Rockwell Automation, een grote aanbieder van industriële automatisering en digitale transformatie , werkt samen met The Royal Mint in Groot-Brittannië aan het ontwerp en de bouw van een installatie om veilig waardevolle edelmetalen uit elektronische producten terug te winnen. The Royal Mint, dat de Britse munten maakt, had de bouw van de nieuwe fabriek eerder dit jaar al aangekondigd. Als de installatie in 2023 volledig in bedrijf is, kan de 3.500 m2 grote fabriek in Zuid-Wales tot wel 90 ton printplaten verwerken. De recycling vermindert de impact van e-waste in Groot-Brittannië op het milieu en helpt The Royal Mint bij het behalen van haar duurzaamheidsdoelstellingen.

Afgedankte elektronische apparatuur (ook wel e-waste genoemd) vormt één van de snelst groeiende afvalstromen. Momenteel wordt daarvan slechts 20% gerecycled. Alleen al in Groot-Brittannië wordt elk jaar meer dan 300.000 ton aan elektrische producten weggegooid. Daarnaast worden nog eens 527 miljoen niet meer gebruikte elektronische producten door de consument bewaard. Elk jaar zou meer dan 95 ton aan waardevolle metalen zoals goud, zilver en palladium – met een waarde van ongeveer 984 miljoen euro – uit ongebruikte elektronica gerecycled kunnen worden.

Gepatenteerd chemisch proces

The Royal Mint gebruikt een gepatenteerd chemisch proces om meer dan 99 procent van het goud en de andere, waardevolle materialen terug te winnen. Deze materialen zijn afkomstig uit elektronisch afval en bevinden in de printplaten van afgedankte laptops en mobiele telefoons. Tijdens het proces worden printplaten via een transportsysteem naar de reactor vervoerd. Het slib dat daarvan overblijft wordt gescheiden, gesorteerd en gefilterd om de metalen terug te winnen.

PlantPAX

Voortbouwend op de 15-jarige samenwerking met The Royal Mint levert het Rockwell Automation Lifecycle Service team een kant-en-klaar procesontwerp en het PlantPAx®-besturingssysteem voor de nieuwe installatie. Phil Hadfield, UK Managing Director bij Rockwell Automation vertelt: “Met de kennis en oplossingen waarover Rockwell Automation beschikt, zorgen we ervoor dat de installatie zo efficiënt, duurzaam en gebruiksvriendelijk mogelijk wordt. Op die manier creëren we een nieuwe bron aan hoogwaardige edelmetalen voor het bedrijf en helpen we bij de oplossing van de wereldwijde uitdaging om de hoeveelheid elektronica-afval te verminderen en tevens voldoende nieuwe grondstoffen voor elektronica-industrie beschikbaar te maken.’’

Kennis circulair vergroten

Wanneer de fabriek volledig opgeschaald is, zal de nieuwe installatie de e-waste op een gecontroleerde en gereguleerde manier verwerken. In lijn met principes van de circulaire economie zal de recycling van waardevolle metalen en andere materialen niet alleen helpen om natuurlijke bronnen te behouden, maar ook de economische groei en werkgelegenheid in Zuid-Wales te bevorderen.

‘’Deze technologie geeft ons de mogelijkheid om een van ’s werelds grootste klimaatuitdagingen op te lossen en tegelijkertijd onze toekomst als leider in de be- en verwerking van waardevolle metalen veilig te stellen”, aldus Sean Miljard, Chief Growth Officer bij The Royal Mint. ‘’De potentie van deze technologie is enorm: ze vermindert de milieu-impact van elektronisch afval, behoudt kostbare grondstoffen en bevordert nieuwe kennis om de circulaire economie daadwerkelijk van de grond te krijgen.’’